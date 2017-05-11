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THY'den yeni reklam filmi

THY'nin yeni yayınlanan reklam filminde rugby oyuncusu Lawrence Dallaglio ve ekibi, 242 tonluk Airbus A330 uçağını ittiler.

11.05.2017 - 19:54
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Rugby oyuncusu Lawrence Dallaglio ve ekibinin THY'nin Airbus A330 tipi uçağı ittiklerini gösteren reklam çekimleri Atatürk Havalimanı THY Teknik Hangarında yapıldı.

THY'den yeni reklam filmi

OMUZ VEREREK 242 TONLUK UÇAĞI İTTİLER

Çekimlerde rugbyciler “Evet, Haydi. Bunu yapabiliriz. Bunu yapacak kadar güçlü olduğumuzu herkese göstereceğiz “ diyerek uçağa omuz veriyor.

Rugby takımı koca uçağı ittikten sonra “Şimdi sıra son maçta!" diyorlar. Türk Hava Yolları Avrupa Rugby Şampiyonası resmi sponsoru konumunda bulunuyor.

242 tonluk uçağı ittiler VİDEO

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