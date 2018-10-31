THY'nin 1 numarası İlker Aycı'nın gurur günü

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli seferini icra eden uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda su takıyla karşılandı.

Havalimanından saat 11.15'te havalanan uçakta THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, şarkıcı Mustafa Keser, davetli basın mensupları ile bazı yolcular yer aldı.

YOLCULARA ÇİÇEKLİ UĞURLAMA

Yolcuları, havalimanından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile bazı yöneticiler uğurladı.

Bilet kontrolünün ardından yolculara körüklerde çiçek verildi.

İLKER AYCI UÇAĞI GEZDİ

İlk uçuşa katılan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 349 yolcu kapasiteli "Boeing 777" uçağını gezerek, yolcularla selamlaştı. Yolculara, havalimanıyla ilgili düşüncelerini soran Aycı, seferlere ilişkin de bilgi verdi.

"ÖNEMLİ VE TARİHİ BİR ADIM"

Yabancı yolcu Tino Oelker'in uçuş defterini imzalayarak, kendisiyle bir süre sohbet eden Aycı, basın mensuplarına sefer öncesinde yaptığı açıklamada, Türk sivil havacılığı ve dünya havacılık tarihi açısından son derece önemli ve tarihi bir adım atıldığını belirtti.

"BU MUHTEŞEM YAPIYI DÜNYAYLA BULUŞTURDUK"

Pek çok parametreden bakıldığında dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan bu muhteşem yapıyı dünyayla buluşturduklarını ve tanıştırdıklarını vurgulayan Aycı, "Bu büyük vizyonu koyan, bu liderliği koyan, bu ufku gerçekleştirmek üzere herkesi bu hedefe kilitleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza başta teşekkür ve şükranlarımızı iletiyoruz." diye konuştu.

Aycı, havalimanının yapımına başından beri destek veren yöneticileri kutlayarak, ilgili devlet kurumları ile bakanlıklara teşekkür etti.

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleşti VİDEO

"BUNDAN SONRA SANCAK EMANETİMİZ"

Büyük alınteri ve emekle 42 ayda bu muhteşem eserin yapıldığına dikkati çeken Aycı, şöyle devam etti:

"Bundan sonra görev bizimdir. Bundan sonra vazife bizimdir. Bu ülkenin bayrak taşıyıcısı olarak, sancak taşıyıcı olarak bundan sonra sancak emanetimiz. Yani milletimizin ve devletimizin emaneti THY'nin emanetidir. Sancak artık dünyanın en büyük havalimanında bizimle beraber uçmaya devam edecek.

"FİKİR DÜNYASI BU BÜYÜKLÜĞÜN ARKASINDAKİ EN TEMEL VE ÖNEMLİ ÖZELLİK"

Biz burada mantık olarak ortaya koyduğumuz irade ve vizyon olarak en önemli konu buranın büyüklüğüyle ilgili değil. Buranın inşa edilmesinde, buranın hayata geçirilmesinde, Türkiye'nin potansiyelini, medeniyet birikimini, medeniyet tasavvuru ve tahayyülünü, ülkemizin ticari potansiyelini, kültürel iklimini, hoşgörüsünü, misafirperverliğini, tüm güzel özelliklerini ve zenginliklerini tüm dünya ile paylaşmak, güzellikleri ve iyilikleri, ülkemizi tanımak isteyenleri, ülkemize gelerek, bizim insanımızla ve kültürümüzle hemhal olmak isteyenleri de taşımak gayretiyle buraya bir vizyon, misyon ve önemli bir fikir dünyası konuldu. Bu fikir dünyası, aslında bu büyüklüğün arkasındaki en temel ve önemli özelliktir."

"BURAYI TÜM DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ VE YAŞAYACAĞIZ"

Aycı, İstanbul Havalimanı ile Türkiye'nin potansiyelini daha iyi ortaya çıkaracağını, dünyayla bağlantının, dolayısıyla ziyaretçi sayısının daha da artacağını, İstanbul’un dünyanın havacılık merkezi olacağını belirtti.

Dünyanın sivil havacılık merkezinden hep birlikte uçacaklarını ifade eden Aycı, "Burayı birlikte tüm dünya ile paylaşacağız ve yaşayacağız. Dünyanın en büyüğü olmaktan daha önemli olan şey, dünyadaki en büyük hoşgörü ülkesinin, tolerans ve kardeşlik ülkesinin, misafirperverlik ülkesinin, bu topraklardaki Yunus ve Mevlana'nın, tüm şairlerin, ozanların, düşünürlerin hepsinin birikimlerini dünya ile paylaşılacak ve bunu dünya anlayacak." değerlendirmesini yaptı.

"ZAFER ANITIMIZDAN ZAFER ŞEHRİMİZE UÇACAĞIZ"

THY'nin bu büyümenin bayraktarlığını yapacağını vurgulayan Aycı, bütün paydaşların bu büyümeden payını alacağını kaydetti.

Başkent Ankara'ya gerçekleştirilen ilk uçuşun çok önemli olduğunun altını çizen Aycı, "Zafer anıtımızdan zafer şehrimize uçacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Konuşmanın ardından uçağın sefere başlaması için hazırlıklar tamamlandı.

THY uçağındaki yolculara sefer öncesinde İstanbul Havalimanı'ndan yapılan ilk uçuş hatırası olarak bazı hediyeler takdim edildi.

YOLCULAR PİLOTLARI ALKIŞLADI

Körükten piste doğru hareket eden uçak, taksi yoluna çıktı. Pistte ilerleyen uçaktaki yolcular, başarılı kalkışın ardından pilotları alkışladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kuledeki telsiz aracılığıyla uçaktaki yolculara hitap etti.

Bakan Turhan, yolculara ve mürettebata iyi yolculuklar dileyerek, "Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ilk uçağın yolcuları olarak sizleri tebrik ediyorum. Dünya sivil havacılık tarihine altın harflerle yazılacak olan bu seyahatin mensupları olarak çok şanslısınız. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağlık, selamet içerisinde gidin, gideceğiniz yere varın ve sağlık selamet içinde eve dönmenizi yüce Rabb'imden diliyorum. Selamlarımı, saygılarımı arz ediyorum." diye konuştu.