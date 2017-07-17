THY'nin 300. uçuş noktası Phuket oldu

Türk Hava Yolları'nın 300. uçuş noktası olan Phuket'e TK-172 sefer sayılı TC-LCF kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 19.25'te havalandı.

THY PHUKET SEFERLERİNE START VERDİ

315 yolcunun katıldığı ilk uçuşa THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve basın mensupları katıldı. Uçak ertesi gün yerel saatle 08.50'de Phuket Uluslararası Havalimanı'na teker koyacak. Phuket aynı zamanda THY'nin 300. uçuş noktası oldu.

569 DOLARA UÇUN

THY açılış için özel bir kampanya da yaptı. 31 Temmuz'a kadar biletlerini alanlar, 15 Aralık 2017 tarihine kadar ekonomi sınıfı, gidiş dönüş, tüm vergiler dahil 569 dolardan başlayan fiyatlarla Phuket'e uçabilecek.

HAFTANIN DÖRT GÜNÜ KARŞILIKLI SEFERLER

Seferler, Pazartesi, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günü karşılıklı yapılacak. Airbus A330-300 tipi uçak olacak, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan TK-172 sefer numarasıyla saat 14.30'da havalanacak.

Ertesi gün yerel saatle 04.00'te Phuket Uluslararası Havalimanı'na inecek. Dönüş seferi ise saat 05.00'te olacak. İstanbul'a varışı aynı gün saat 12.00'de. Uçuş süreleri İstanbul'dan Phuket'e dokuz buçuk saat, dönüş ise on buçuk saat.

























