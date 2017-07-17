taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.217
USD
3,5319
EURO
4,0548
ALTIN
140,15
PETR
48,5200

THY'nin 300. uçuş noktası Phuket oldu

THY açılış için özel bir kampanya yaptı. 31 Temmuz'a kadar biletlerini alanlar, 569 dolardan başlayan fiyatlarla Phuket'e uçabilecek.

17.07.2017 - 21:17
  1. Haberler
  2. Seyahat

Türk Hava Yolları'nın 300. uçuş noktası olan Phuket'e TK-172 sefer sayılı TC-LCF kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 19.25'te havalandı.

THY PHUKET SEFERLERİNE START VERDİ

315 yolcunun katıldığı ilk uçuşa THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve basın mensupları katıldı. Uçak ertesi gün yerel saatle 08.50'de Phuket Uluslararası Havalimanı'na teker koyacak. Phuket aynı zamanda THY'nin 300. uçuş noktası oldu.

THY'nin 300. uçuş noktası Phuket oldu

569 DOLARA UÇUN

THY açılış için özel bir kampanya da yaptı. 31 Temmuz'a kadar biletlerini alanlar, 15 Aralık 2017 tarihine kadar ekonomi sınıfı, gidiş dönüş, tüm vergiler dahil 569 dolardan başlayan fiyatlarla Phuket'e uçabilecek.

THY'nin 300. uçuş noktası Phuket oldu

HAFTANIN DÖRT GÜNÜ KARŞILIKLI SEFERLER

Seferler, Pazartesi, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günü karşılıklı yapılacak. Airbus A330-300 tipi uçak olacak, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan TK-172 sefer numarasıyla saat 14.30'da havalanacak.

THY'nin 300. uçuş noktası Phuket oldu

Ertesi gün yerel saatle 04.00'te Phuket Uluslararası Havalimanı'na inecek. Dönüş seferi ise saat 05.00'te olacak. İstanbul'a varışı aynı gün saat 12.00'de. Uçuş süreleri İstanbul'dan Phuket'e dokuz buçuk saat, dönüş ise on buçuk saat.

THY'nin 300. uçuş noktası Phuket oldu

THY'nin 300. uçuş noktası Phuket oldu

THY'nin 300. uçuş noktası Phuket oldu

THY'nin 300. uçuş noktası Phuket oldu

THY'nin 300. uçuş noktası Phuket oldu

THY'nin 300. uçuş noktası Phuket oldu

THY'nin 300. uçuş noktası Phuket oldu

İlginizi Çekebilir
Türk Hava Yolları, 300. uçuş noktasıyla gücüne güç kattı
Türk Hava Yolları’nın Uzakdoğu seferleri, yüzde 81.2 ile dış hatlardaki en yüksek doluluk oranına ulaştı.
Tatlılarıyla ünlü şehirler
Her şehrin mutlaka çok tanınan bilinen bir yemeği veya tatlısı vardır.
Türklerin en çok tercih ettiği 10 Avrupa şehri
Ünlü seyahat sitesi Türklerin en çok arattığı Avrupa şehirlerini açıkladı.
Yeşil ile mavinin kucaklaştığı şehir: Rize
Rize, harika bir doğaya ve muhteşem bir güzelliğe sahip Karadeniz'in güzel şehirlerinden bir tanesidir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE

Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE

74
Yüksekova'da terör örgütü PKK'dan hain saldırı

Yüksekova'da terör örgütü PKK'dan hain saldırı

247
Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

178
Hakemin gerisinde kalan Selçuk taraftarı kızdırdı

Hakemin gerisinde kalan Selçuk taraftarı kızdırdı

66
Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

81
Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da

87
Selahattin Aydoğdu serbest bırakıldı

Selahattin Aydoğdu serbest bırakıldı

268