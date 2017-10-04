THY'nin acı kaybı Uçuş Eğitim Başkanı hayatını kaybetti

Küçükçekmece'deki evinde banyoda düşerek hayatını kaybeden Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Başkanı Sedat Şekerci için yapılan açıklamada "Kardeşimizi kaybettik" ifadeleri kullanıldı.

KAFASINI BETONA ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, THY Uçuş Eğitim Başkanı ve aynı zamanda kaptan pilot olan Sedat Şekerci, akşam saatlerinde banyo yaptığı sırada, ayağının kaymasıyla yere düşerek kafasını betona çarptı.

Ailesi tarafından banyoda baygın halde bulunan Şekerci, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şekerci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şekercinin ölüm haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye koştu. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'de gelerek taziyelerini iletti. Hayatını kaybeden Şekercinin mesai arkadaşları ve yakınlarının hastane bahçesinde beklediği görüldü.

"ÜZÜNTÜLÜYÜZ, KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK"

Hastaneye gelen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da "Üzüntülüyüz, bir mesai arkadaşımızı, çalışma arkadaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Bizim için kıymetli bir kardeşimizdi, uçuş eğitim bölüm başkanımızdı. Haberi duyunca hemen hastaneye koştuk. Çok üzüntülüyüz, mekanı cennet olsun kardeşimizin. Arkadaşlar konuşuyoruz şimdi, evde meydana gelmiş. Gerekli incelemeleri yapıyorlar şimdi, benim bir şey söylemem uygun değil. Biz duyar duymaz buraya geldik, onu da buraya kaldırdılar. Ambulans çok kısa bir sürede ulaşmış. Hemen alıp buraya getirmişler. Bizde hemen saat 23.00 civarı buraya ulaştık. Mekanı cennet olsun. Türk Hava Yolları ailesinin başı sağolsun. Ailemize, Sedat Kaptanımızın ailesine tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun kardeşimizin." dedi.