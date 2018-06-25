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THY'nin Afrika'daki yeni uçuş noktası Komorlar Birliği

Türk Hava Yolları, Afrika'daki yeni uçuş noktası olan Komorlar Birliği'nin başkenti Moroni'yi uçuş ağına ekledi.

AA | 25.06.2018 - 14:24..
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Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan THY, 18 Haziran 2018'dan itibaren Komorlar Birliği'nin başkenti ve en büyük şehri olan Moroni'yi uçuş ağına ekledi. Bayrak taşıyıcı havayolunun Moroni seferleri haftada üç frekans olarak icra edilecek ve Seyşeller uçuşları ile bağlantılı olarak gerçekleştirilecek.

AFRİKA'DA 53 NOKTA

Komor adasında bulunan başkent Moroni'ye başlattığı seferler ile stratejik uçuş noktalarına bir yenisini daha ekleyen THY, Afrika'daki uçtuğu nokta sayısını 53'e yükseltti. THY, küresel boyutta uçtuğu nokta sayısını ise 304'e çıkararak uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını da 122'ye yükseltmiş oldu.

THY'nin Afrika'daki yeni uçuş noktası Komorlar Birliği

3 BÜYÜK ADA

Afrika’nın doğusunda yer alan Komorlar Birliği üç büyük adadan (Büyük Komor, Anjuan ve Moholi) oluşuyor. Hint Okyanusu'nda seyahat eden Arap denizciler tarafından "ay adaları" manasında Kumr veya Cezairü'l-Kamer şeklinde isimlendirilen ve ismini buradan alan Komorlar, hanımeli, orkide ve gardenya gibi kokulu bitkilerin bolluğu sebebiyle batılı ülkeler tarafından "parfüm adaları" olarak da adlandırılıyor.

Ülke ekonomisinde en büyük payı tarımsal faaliyetler alırken ülkede tropikal iklim özellikleri görülüyor.

THY'nin Afrika'daki yeni uçuş noktası Komorlar Birliği

Uçuş tarifesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgilere "http://www.turkishairlines.com", 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi'nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.

THY'nin Afrika'daki yeni uçuş noktası Komorlar Birliği

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