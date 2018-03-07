THY'nin bir numarası İlker Aycı uçuş eğitimi alıyor

THY'nin 2017 yılında esas faaliyet kârı 1 milyar doları geçti. Geçtiğimiz yılı büyük bir başarıyla tamamlayan şirketin bir numarası, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, sahayı daha iyi anlamak yani şirketi daha da uçurmak için pilot eğitimi almaya başladı.

Havacılık sektörünün nabzını tutan Uğur Cebeci, Hürriyet'teki köşesinde İlker Aycı ile sohbetini yazdı:

THY UÇUŞ AKADEMİSİ'NDE EĞİTİM

"Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile şirketin devleşen eğitim üssünde bir araya geldik.

Uçuş eğitimleri alıyordu ve sık sık gittiği THY Uçuş Akademisi’nin Aydın/Çıldır’daki merkezinde de fırsat buldukça uçuyordu.

Yanımızda Türk Hava Yolları’nın Uçuş Eğitim Başkanı Kaptan Pilot Aykut Alpa var. Belki tüm zamanlarda tanıdığım en sakin pilot. Paniksiz ve sakin olmak uçucularda karar anını iyi kullanmalarını sağlıyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve Başkanın sağ kolu Kemal Öztürk bize katılıyorlar.

THY PİLOTLARINA EN MODERN EĞİTİM MERKEZİ

Florya’daki yeni eğitim merkezi, 55 bin 370 metrekare üzerine kurulmuş. 26 bin 50 metrekaresi yüksek çatılı kapalı alan. Sistemin bir yarısı ise havalimanı tarafında hemen karşısında. İçinde modern simülatörler var. 2017 yılında bu merkezde 8 bin 356 kokpit personeline yer eğitimi verilmiş. 446 pilot ‘conversion’ eğitimine 292 pilotta tip değişikliği ya da kaptanlık eğitimi almış.

"EĞİTİM SATAN BİR KURUM OLDUK"

İlker Aycı pilot eğitiminin önemine dikkat çekti:

'Pilot ve kabin ekibi eğitimi bizin hiçbir zaman tasarruf edeceğimiz bir şey olmadı. Sürekli yeniledik. Yeni simülatörler ekliyoruz. Her biri ciddi bir yatırım. Bütün uçan uçaklarımızın simülatörleri var. Ayrıca Havelsan bizim için bir simülatör yaptı. Boeing 737 NG simülatörü. Kusursuz. Sertifikasını almasını bekliyoruz. Şu anda çok iyi çalışıyor ama yine de uluslararası kuruluşların sertifikası gelecek. Sonra eğitimlerde onaylanmış olacak. Simülatörlerde geçen yıl toplam 192 bin 660 saat eğitim vermişiz. Tabii bunlar başka hava yollarından gelen pilotların eğitini de kapsıyor. Eğitim satan bir kurum olduk. Eskiden bir simülatör eğitimi için pilotların dünyanın çeşitle yerlerine giderlerdi. İnanılmaz paralar ödenirdi. Ayrıca simülatörlerde boş zamanı yakalayıp pilot eğitine göndermek, yenilemeler için randevu almak çok ciddi zorluktu. Şimdi gözümüzün önündeler ve biz yanlarındayız.' "