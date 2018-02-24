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THY'nin Freetown seferleri başladı

Dünyanın en fazla ülkesine uçan Türk Hava Yolları, 121. ülke olarak Sierra Leone'yi uçuş ağına bağladı.

AA | 24.02.2018 - 22:56..
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Afrika kıtasında da en fazla noktaya uçan bayrak taşıyıcı, Sierra Leone'nin başkenti Freetown uçuşları ile kıtada 52 destinasyona ulaştı.

THY'NİN UÇTUĞU 121. ÜLKE, 301. ŞEHİR

THY'nin dünyada uçtuğu 301. şehir olarak bugün itibarıyla başlayan Freetown tarifeli seferleri, İstanbul-Ouagadougou-Freetown–Ouagadougou-İstanbul güzergahında, salı ve cumartesi olmak üzere haftada 2 frekans icra edilecek.

İstanbul'dan Freetown'a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 830 dolardan başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek.

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