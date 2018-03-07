THY'nin gururla dolu bir yılı

Avrupa'nın en iyi havayolu şirketleri listesinin lokomotifi olan Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'nin gurur tablosunun en üst sıralarında geliyor. "2017 Skytrax" sonuçlarına göre üst üste 9. kez "Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi" seçilen Türk Hava Yolları bu gururun karşılığını maddi olarak da alıyor.

Turizm getirisi açısında zorlu bir yıl olan 2016'nın üzerine bir çizgi çekmek isteyen ve 2017'ye umutla yol alan THY bu girişimlerin karşılığını aldı.

RAKAMLARDA POZİTİF İVME

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2017 yılının şirket içi performans değerlendirmesini gerçekeleştirdi.

Geride kalan yıl için "2017’yi, 2016’yı unutacak, 2015’i hatırlatacak, 15 yıllık muhteşem ivmemize yakışacak bir şekilde yaşamak istiyorduk. 2017 yılını başımız dik, alnımız açık kapattık” yorumunu yapan Aycı, "2018’e de çok umutlu bakıyoruz." dedi.

"EN İYİ İLK ÇEYREK"

THY iyi bir planlanma ve yönetim uygulamalarına sahip. En zor zamanlarında bile iyi kriz yönetimi sayesinde zorlu engelleri ufak pürüzlere çevren sistem, tüm engelleri aşacak cinsten.

"2018’e de çok umutlu bakıyoruz. Tüm zamanların en iyi ocak ayını geride bıraktık. Şubat ayıda iyi geçti. Mart da böyle giderse çok uzun bir aradan sonra yaşadığımız en iyi ilk çeyrek olacak" açıklamasını yapan Aycı en verimli yılı yapayabileceklerini belirtti.

ARALIK AYI KAPALI GİŞE

En iyi yıllarından birine hazırlanan THY geçtiğimiz yılı da oldukça başarılı bir performans ile kapattı. Özellikle şirket tarihinin en yoğun aralık ayını geçiren THY, aralık ayında yüzde 79.7 ile tarihinin en yüksek aralık ayı doluluk oranına ulaştı.

Bununla birlikte 2017 sonu itibariyle yolcu sayısını 68.6 milyon olarak açıklayan İlker Aycı, yolcu sayısındaki artışı iç hatlarda yüzde 10.4, dış hatlarda yüzde 8.4 olarak belirtti.

Aycı bu grafik ile birlikte beklentilerinde ciddi bir artış olduğunu belirtirken, "Bu yılın sonunda yolcu hedefi 74 milyon. 2019’a 80 milyon yolcu hedefi ile gidiyoruz." dedi.

VARIŞ NOKTALARI ARTIYOR

Dünyanın en çok ülkeye uçuş gerçekleştiren havayolu firması olan THY bu başarısını rakamsal olarak da sürekliliğini kanıtlıyor. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı "2018 yılı içerisinde açılması planlanan 5 yeni hat ile birlikte toplam sefer icra edilen nokta sayısı 305’e, ülke sayısı 122’ye ulaşacak." sözleriyle yeni hedeflerin açılacağını, yeni rotaların THY bünyesine katılacağını belirtti.

TURKISH CARGO BÜYÜYOR

THY'nin gururuna iştirak eden bir diğer oluşum da Turkish Cargo. Dünyanın en hızlı büyüyen kargo şirketlerinden biri olan Turkish Cargo, sektörün devlerine kafa tutuyor. Kargo hacminin, yüzde 25.5’lik büyümeyle 1.1 milyon tona çıkarttığını belirten İler Aycı, "Kargo gelirleri yüzde 32 arttırarak 1.3 milyar dolara ulaştı." dedi.

Bu rakam yeni yeni hayata geçirilen bir firma için büyük bir büyüme rakamı oldu.

ULUSLARARASI ATILIMLAR

Yeni havalimanıyla birlikte adından daha da çok söz ettirecek olan THY gelecek için sağlam adımlar atmaya devam ediyor. THY'nin yeni merkezinde daha iyi hizmet verebilmek için bazı ikram şirketleriyle görüşmelerini sürdürdüğünü belirten Aycı, "SATS ikram şirketiyle görüşmelere devam ediliyor. Do&Co’da ‘soft landing’ (yumuşak iniş) nasıl yapabiliriz diye bakıyoruz." dedi.

Bu süreç zarfında uluslararası atılımlar da yapıldığına dikkat çeken Aycı, Çin ve Hindistan ile ilgili planların olduğunu, başta Uzak Doğu bölgesi olmak üzere Kuzey Amerika, Orta ve Güney Amerika bölgelerinde stratejik partner havayolları çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. Aycı "Yeni havalimanın da avantajını kullanıp etkin bir rekabet üstünlüğü sağlayacağız." dedi.

"DEĞERİN KARŞILIĞINI ALMALIYIZ"

650 milyon dolarlık bir yatırım ile yeni havalimanına geçmeye hazırlanan THY, dev yatırım ile Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğini belirten Aycı, THY'nin marka gücü ile daha yüksek yerlere gelineceğini ifade etti.

Yeni havalimanında 650 milyon dolarlık bir yatırım ile taşınma yapacak olan THY'nin taşınma sonrasında free shop geliri üzerinden pay almak istediklerini belirten Aycı, "Büyük değer katıyoruz, bunun karşılığını almalıyız." dedi.

THY'DEN ŞEREFİYE BEKLENTİSİ

İlker Aycı, "Hayalimiz sadece yolcu taşıyarak bilet satarak para kazanmak değil. THY iş ortaklıkları üzerinden oluşturacağı şerefiye değerleri ile kuracağı ortaklıklarda alacağı şerefiye bedelleri ile kendi kendini finanse edecek matematiği oluşturacak güce sahip. Yeni bir havalimanına gidiyoruz, ölçeklerimiz büyüyor dolayısıyla da ortaklıklarımızı yeniden konuşmamız lazım. Orada yeni bir dünya ve ölçek var. Yer hizmetleri, yakıt, kargo ve yeme – içmede ortaklıklarımızı yeni boyuta taşıyoruz. Taşınmayı da öz kaynaklarımızla yapmıyoruz." dedi.