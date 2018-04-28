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THY'nin kabin memurundan bebeğe hayati müdahale

Hostes Gülnihal Pire, uçakta nefes almakta güçlük çeken 7 aylık Yağız Artan isimli bebeğe müdahale ederek hayata döndürdü.

AA | 28.04.2018 - 11:12..
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THY'nin kabin ekipleri aldıkları ilk yardım eğitimleri sayesinde hayat kurtarmaya devam ediyor. THY'nin 16 Nisan tarihindeki TK 2439 sefer sayılı Antalya-İstanbul uçağında annesinin emzirdiği Yağız Artan isimli 7 aylık bebek, nefes almada sorun yaşamaya başladı.

HAYATİ MÜDAHELE

Durumun haber verilmesi üzerine anne ve bebeğin yanına gelen, 7 yıldır THY'de kabin memuru olarak çalışan Gülnihal Pire, ilk yardım eğitiminin olduğunu belirterek, bebeğe müdahale için annesinden izin aldı. Gülnihal Pire'nin müdahalesinden sonra nefes almaya başlayan Yağız bebek, hayata tutunmayı başardı.

Olaya ilişkin THY'nin Uçuş Eğitim Merkezi'nde yapılan basın toplantısında konuşan Pire, maket bebek üzerinde yaptığı müdahaleyi uygulamalı olarak anlattı.

THY'nin kabin memurundan bebeğe hayati müdahale

EMZİRME SIRASINDA SOLUK BORUSU TIKANDI

Pire, uçağın Antalya'dan kalkmasından hemen sonra bebeğiyle seyahat eden bir kadının, oğlunun nefes alamadığını ve uçakta doktor olup olmadığını kabin ekibine sorduğunu söyledi.

ALDIĞI İLK YARDIM HAYAT KURTARDI

Uçakta doktor bulunmadığının anlaşılması üzerine bebeği annesinden teslim aldığını ve müdahale için izin istediğini aktaran Pire, "Anneye gerekli ilk yardım eğitimlerini aldığımızı söyledim. Bebeği annesinden aldım. O sırada bebeğin tıkandığını fark ettim. Kolumun üzerinde bebeği ters çevirdim ve boynunu destekleyecek şekilde tuttum. Sağ elimle sırtını süpürür tarzda istifra etmesini sağladım. Bebek istifra ettikten sonra sağ elimin üzerine çevirdim, ağzının içini kontrol ettim. Ağzında yabancı bir cisme rastlamadım. Bu sırada zaten bebek kendine gelmişti ve gülücük atmaya başlamıştı. Nefes alıp almadığını kontrol ettim. Nefes aldığını görünce annesine verdim." diye konuştu.

THY'nin kabin memurundan bebeğe hayati müdahale

TEDİRGİNLİK MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜ

Pire, bebeğin annesinin müdahalenin ilk başlarında tedirginlik yaşadığını ancak bebeğin nefes almasından sonra bunun mutluluğa dönüştüğünü ifade etti.

THY'nin kabin memurundan bebeğe hayati müdahale

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