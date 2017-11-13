THY'nin Ocak- Ekim aylarında yolcu sayısı yüzde 7,5 arttı

THY'nin KAP'a bildirdiği Ekim ayı ve Ocak-Ekim trafik sonuçları belli oldu. Buna göre; yolcu sayısı Ekim'de yüzde 12.7 artışla 6.2 milyon oldu; artış iç hatlarda yüzde 13, dış hatlarda yüzde 12.4 olarak seyretti.

DIŞ HATLARDA 6,6 PUANLIK ARTIŞ

Yolcu doluluk oranı Ekim'de 6.3 puan artış ile yüzde 81 olarak gerçekleşti; dış hat seferlerde doluluk oranı 6.6 puan arttı.

YOLCU SAYISI 57 MİLYON OLDU

Yolcu sayısı Ocak- Ekim'de yüzde 7.5 artışla 57.8 milyon oldu; artış iç hatlarda yüzde 8.3, dış hatlarda yüzde 6.9 olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı Ocak-Ekim'de 4.5 puan artışla yüzde 79 oldu.