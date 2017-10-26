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THY'nin yakıt tasarrufu projesi ödül aldı

THY'nin 2008 yılında uygulamaya başladığı yakıt tasarrufu projesi "Sürdürülebilir İş Ödülleri" kapsamında en başarılı proje seçildi.

26.10.2017 - 15:20
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Sürdürülebilirlik Akademisi'ne bağlı çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenlerden oluşan jüri heyeti, THY'nin hayata geçirdiği proje ile birlikte karbon emisyonunu ve enerji kullanımını azaltan diğer projeleri inceledi. THY'nin bu projesi, karbon ve enerji yönetimi kategorisinde en başarılı proje seçildi.

THY'nin yakıt tasarrufu projesi ödül aldı

YÜZDE 20'YE VARAN KAZANIM SAĞLANDI

Sürdürülebilirlik programı; kurumsal yönetişim, ekonomi, çevre ve sosyal olmak üzere 4 temel unsur üzerine kurulu olan THY, Yakıt Tasarrufu Projesi’ni 2008 yılında etkin bir biçimde uygulamaya başladı. Küresel taşıyıcı bu proje kapsamında bugüne kadar yakıt verimliliğinde yüzde 20’ye varan bir kazanım sağladı.

THY'nin tüm operasyonlarını, optimizasyon, yeni teknolojilere yatırım ve altyapı iyileştirme politikaları doğrultusunda, topluma, ekonomiye ve çevreye karşı sorumluluk anlayışıyla yürüterek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya devam edeceği bildirildi.

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