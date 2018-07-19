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THY'nin yeni pilot adayları eğitime başladı

THY'nin pilot yetiştirmek üzere açtığı sınavlarda başarılı olan 16 kişi, Isparta'da eğitime alındı.

AA | 19.07.2018 - 16:21..
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Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava yolları, yeni uçaklara yönelik pilot istihdamını artırmak amacıyla başlattığı çalışmalarına devam ediyor.

16 PİLOT ADAYI İÇİN EĞİTİMLERE BAŞLANDI

THY'de pilot olmaya hak kazanan adayların 2 yıllık eğitime tabii tutulduğu süreçte, THY'nin pilot adayı alım ilanına başvurup, yazılı ve sözlü sınavları geçen 16 kişilik grup, Isparta'daki Er-Ah Havacılık Uçuş Akademisi'nde teorik ve uçuş eğitimlerine katılmaya hak kazandı.

THY'nin yeni pilot adayları eğitime başladı

İLK BAŞÖRTÜLÜ PİLOT ADAYI

Eğitime alınanlar arasında başörtülü pilot adayı Fatma Durmuş da bulunuyor. Akademinin yetkilileri, Durmuş'un başarılı olması halinde THY'nin ilk başörtülü pilotu olacağını bildirdi.

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