THY'nin yeni pilot adayları eğitime başladı

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava yolları, yeni uçaklara yönelik pilot istihdamını artırmak amacıyla başlattığı çalışmalarına devam ediyor.
16 PİLOT ADAYI İÇİN EĞİTİMLERE BAŞLANDI
THY'de pilot olmaya hak kazanan adayların 2 yıllık eğitime tabii tutulduğu süreçte, THY'nin pilot adayı alım ilanına başvurup, yazılı ve sözlü sınavları geçen 16 kişilik grup, Isparta'daki Er-Ah Havacılık Uçuş Akademisi'nde teorik ve uçuş eğitimlerine katılmaya hak kazandı.
İLK BAŞÖRTÜLÜ PİLOT ADAYI
Eğitime alınanlar arasında başörtülü pilot adayı Fatma Durmuş da bulunuyor. Akademinin yetkilileri, Durmuş'un başarılı olması halinde THY'nin ilk başörtülü pilotu olacağını bildirdi.