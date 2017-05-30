THY'nin yerli koltuklu

Törende, Türk Hava Yolları ve Assan Hanil ortaklığında kurulan Koltuk Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (TSI) üretimi yerli koltuklarla donatılan "Boeing 777-300 ER" de tanıtıldı.

SENE SONUNA KADAR 40 UÇAKTA YERLİ KOLTUK YER ALACAK

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, sene sonuna kadar 40 uçakta yerli üretim koltukların yer alacağını belirtti.

Aycı, milli havayolu şirketinin havacılık camiasındaki konumunun daha da yükseleceğini söyledi. Yaklaşık 25 Boeing 777-800 uçağında THY'nin kendi ekosistemi içinde iş ortağıyla geliştirdiği yerli koltukların bulunduğunu kaydeden Aycı, "Airbus A-330" uçaklarının ekonomi sınıfında da bu koltukların kullanılmaya başlandığını bildirdi.





İLK BUSİNESS SINIFININ PROTİTİPİ ÇIKARILACAK

Aycı, filodaki 30 uçakta yerli koltukların bulunduğunu anımsatarak, "İnşallah bu sene sonuna kadar 40 uçakta bizim koltuklarımız yer almış olacak. Bir müjde de, az evvel Genel Müdürüm bahsettiler. (TSI Genel Müdürü) Can Şaşmaz ve ekibi şu anda yoğun bir çalışma içindeler. Birkaç ay içinde 2017'nin sonuna varmadan ilk business sınıfının prototipi de çıkartacaklar." dedi.

HİNDİSTANLI ŞİRKETTEN 79 UÇAKLIK SİPARİŞ ALINDI

Yerli koltukların kabin eğlence sistemlerinin entegrasyonuna uygun halde olacağını ifade eden Aycı, THY'nin galley şirketinin de Hindistanlı Jet Airways'ten 79 uçaklık sipariş aldığını belirtti. Bunun arkasının geldiğini dile getiren Aycı, aynı ülkeden Spicejet Havayolundan da yeni galley ihalesi aldıklarını belirtti.



