THY'nin yolcu sayısı arttı

THY'den yapılan açıklamaya göre şirketin 2017 yılı mayıs ayında toplam kapasite artışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 yükseldi.

THY'NİN YOLCU DOLULUK ORANI YÜKSELDİ

Aynı dönemde yolcu sayısı tüm seferlerde yüzde 4,5, dış hat hatlarda ise yüzde 6,7 artan THY'nin yolcu doluluk oranı da 3,2 puanlık artış ile yüzde 77,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 3,5 puanlık artış kaydetti.

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4, dış hatlarda ise yüzde 7,2 yükseldi. Bu dönemde dıştan dışa transfer yolcu sayısı da Mayıs 2016 dönemine kıyasla yüzde 5'lik artış kaydetti.

TAŞINAN KARGO-POSTADA DA ARTIŞ

Taşınan kargo-postanın ise yüzde 33,2 yükseldiği belirtilen THY açıklamasında, "Mayıs 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; ÜYK Uzak Doğu'da yüzde 12, Afrika'da yüzde 8,3; yolcu doluluk oranı Uzak Doğu'da 6,4 puan, Orta Doğu'da 4,1 puan; yolcu sayısı ise Uzak Doğu'da yüzde 11,8, Afrika'da yüzde 6,8 ve Avrupa'da yüzde 5,3 artış göstermiştir." denildi.

DIŞTAN DIŞA TRANSFER YOLCU SAYISINDA YÜZDE 11,1'LİK ARTIŞ

THY'den yapılan açıklamaya göre şirketin bu yılın nisan ve mayıs aylarında toplam kapasite artışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 arttı.

Bu aylarda taşınan toplam yolcu sayısı yüzde 6,2, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 9,1 yükselirken, aynı dönemde tüm seferlerde ÜYK artışı yüzde 9, dış hatlarda ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Yolcu doluluk oranı ise tüm seferlerde 4,5 puanlık artış ile yüzde 78,3, dış hatlarda ise 5,1 puanlık artışla yüzde 77,3 olarak kaydedildi.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında geçen yılın nisan ve mayıs aylarına göre yüzde 11,1'lik artışın olduğu belirtilen açıklamada, şunlar da kaydedildi:

"Taşınan kargo-posta, nisan ve mayıs 2016 dönemine göre yüzde 34,1 artmıştır. Nisan-mayıs 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; ÜYK Uzak Doğu'da yüzde 14,7, Afrika'da yüzde 12,6; yolcu doluluk oranı Uzak Doğu'da 7,3 puan, Orta Doğu'da 7,6 puan; yolcu sayısı ise Uzak Doğu'da yüzde 14,8, Afrika'da yüzde 12,4 ve Orta Doğu'da yüzde 10,8 artış göstermiştir."