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THY'nin nisan ayı doluluk oranı yüzde 83,2'yi buldu

Türk Hava Yolları, Air France ve Lufthansa gibi rakiplerinin düşüşe geçtiği dönemde rekor kırmaya devam ediyor.

REUTERS | 11.05.2018 - 16:55..
  1. Haberler
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Dünya markası Türk Hava Yolları, Nisan ayında tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaşarak rekor kırdı.

"HAVAMIZ GÜNEŞLİ, GELECEĞİMİZ PARLAK"

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, twitter'dan yaptığı açıklamada, "Havamız güneşli, geleceğimiz parlak. Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek Nisan ayı doluluk (%83,2) oranına ulaştık." dedi.

THY'nin nisan ayı doluluk oranı yüzde 83,2'yi buldu

DOLULUK ORANI YÜZDE 83,2'Yİ BULDU

Reuters haber ajansının aktardığı bilgiye göre, yolcu sayısındaki artış Nisan'da iç hatlarda yüzde 19.2, dış hatlarda yüzde 11.7 olarak gerçekleşti.

Yolcu doluluk oranı Nisan'da 4.1 puan artışla yüzde 83.2 oldu. Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Nisan'da yüzde 11.6 artarak 12.6 milyar olarak gerçekleşti.

THY'nin nisan ayı doluluk oranı yüzde 83,2'yi buldu

Ocak-Nisan'da yolcu sayısı yüzde 24.4 artışla 23.2 milyon oldu. Ocak-Nisan'da yolcu artışı iç hatlarda yüzde 27.8, dış hatlarda yüzde 21.7 olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan'da yolcu doluluk oranı 5.8 puanlık artışla yüzde 81.2 oldu. Ocak-Nisan'da Ücretli Yolcu Km (ÜYK), yüzde 20.8 artışla 46.2 milyar olarak gerçekleşti.

AİR FRANCE ZARAR AÇIKLADI

Öte yandan Fransa'da grevler nedeniyle nisanda ulusal havayolu şirketi Air France'ın yolcu sayısının yüzde 8,7 düştüğü, Ulusal Demiryolu İdaresinin (SNCF) zararının ise 300 milyon eurodan fazla olacağı açıklandı.

THY'nin nisan ayı doluluk oranı yüzde 83,2'yi buldu

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