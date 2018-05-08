Thyssenkrupp Asansör'ün Türkiye'deki ilk üretim tesisi açıldı

Alanında dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Almanya merkezli thyssenkrupp Asansör’ün Türkiye’deki ilk üretim tesisi hizmete girdi. Yeni üretim tesisinin açılış töreni; thyssenkrupp Elevator Küresel Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Ercan Keleş ile thyssenkrupp Asansör Türkiye Genel Müdürü Turgay Şarlı’nın ev sahipliğinde; Türkiye Yatırım Ajansı ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği Başkanı Arda Ermut ve Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Sayın Fikri Işık’ın yanı sıra, yerel protokol ve iş dünyası temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşti.

ORTADOĞU VE DOĞU AVRUPA'DA SATIŞA SUNULACAK

İlk etapta yılda 1.200 ünite yürüyen merdiven üreterek 500 milyon TL’lik bir hacim oluşturacak olan Kocaeli Dilovası’nda bulunan tesiste üretilecek “Made in Türkiye” damgalı yürüyen merdivenler, Türkiye pazarının yanı sıra Ortadoğu ve Doğu Avrupa pazarlarında da satışa sunulacak. Böylece thyssenkrupp Asansör, Türkiye’yi yürüyen merdiven ihracatında bölgenin merkez üssü olarak konumlandırmış olacak.

"YERLİ YABANCI AYRIMI YOK"

Törende katılımcılara hitap eden Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, “Sürdürülebilir istihdamın olmasa olmazı imalat sanayindeki istihdamdır. Türkiye’nin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için imalat sanayi son derece önem arz etmektedir. Türkiye’de bizim için yerli yabancı ayrımı yok. Bu ülkeye yatırım yapan her şirket Türk şirketidir. Bizim için yerli ve millidir. Bizim kalkınmamıza bizim refahımıza destek veren şirketlere yabancı gözüyle bakmak akıl ve mantığa sığmaz. Doğru yapılan akıllı yapılan yatırım herkese kazandırıyor. Bu anlayış ile son on yılda 9 milyon istihdam ürettik. Avrupa genelinde toplam 28 ülkenin ürettiği istihdamın iki katını tek başına Türkiye üretti." dedi.

"TÜRKİYE'YE GÜVENEN KİMSE KAYBETMEDİ"

Ayrıca Işık, "Kendi insanımıza iş bulmak bizim görevimiz. 2017 de büyümede dünya rekoru kırdık, büyümenin getirdiği bazı yan etkiler var doğru ama bu yan etkiler var diye büyümeyi bertaraf edemeyiz. Bu etkileri ortadan kaldırmak için kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken tüm tedbirler alınmaktadır, alınacaktır. Bundan kimsenin tereddüttü olmasın. Cari açık için Türkiye’deki üretimin niteliği de çok önemlidir. B bilinçle hükümetimiz yatırım ve ar-ge konusunda çok önemli adımlar attı. Ar-ge ve inovasyon konusunda Türkiye dünyanın en cömert teşviklerini veren ülkelerden biri. Tasarım da aynı şekilde. Patent kanununu, üretim reform paketini hayata geçirdik. Bundan sonra da bu çalışmaları durmadan sürdüreceğiz. Bugüne kadar Türkiye’ye güvenen kimse kaybetmedi. Şu ana kadar Türkiye’de iş yapan firmaların hiçbiri Türkiye’nin şartlarından dolayı çekip gitmedi. Türkiye’de yatırım geçmişi 100 yıla dayanan alman firmaları var. Ben bu anlamda Türkiye’ye gösterdikleri güven için Thysenkrupp firmasına, tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

"YERLİLİK ORANINI ARTIRACAĞIZ"

Açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında köklü geçmişiyle sektöründe lider şirketlerden olan thyssenKrupp’u, Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki bu yatırımı için tebrik eden Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ise, “Bu yatırım ile Türkiye’nin uluslararası şirketler için ne kadar önemli bir pazar olduğu bu yatırımla bir kez daha teyit edilmiş oluyor. İlk etapta yıllık yaklaşık 1.200 ünite üretim kapasitesine sahip olacak bu tesisten Türkiye’nin yanı sıra, Doğu Avrupa, Türkî Cumhuriyetler ve Orta Doğu pazarlarına da ürün tedarik edilecek. Yani bu fabrika aynı zamanda ihracatımıza da katkı sağlayacak. Biz de Ajans olarak, ithal bağımlılığını azaltan ve ihracatı artıran sektörlere stratejik olarak öncelik veriyoruz. Bu tesiste, ilk yıl için %50, önümüzdeki yıllar için %90’ın üzerinde yerlilik oranı sağlanması planlanıyor. Dolayısıyla, thyssenKrupp’un bu yatırımı, bu yönü ile de önem arz ediyor. Bildiğiniz gibi ülke olarak yerlileştirmeye hız vermiş durumdayız. Enerjide dışa bağımlılığımızı her geçen yıl azaltıyoruz. Savunma sanayinde de bunu başardık. Başbakanlığın bir genelgesi ile Yerlileştirme Yürütme Kurulu kuruldu. Bu sayede, önümüzdeki dönemde; kimya, ilaç sanayi, yarı iletken ürünler, makina tesisat, motorlu kara taşıtları, raylı sistemler, gıda ve bilişim gibi stratejik sektörlerde de yerlilik oranını artıracağız.”





23 BİN METREKARELİK ALAN

20 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen fabrika, 27 bin metrekarelik bir alan üzerinde 23 bin metrekare kapalı alana sahip. Bu alan içerisinde insanlara da yapılan yatırımla birlikte eğitim kampüsü de yer alıyor. Bu eğitim merkezinde tüm Türkiye ve çevre ülkelerdeki çalışanlar özel asansör ve yürüyen merdiven eğitimi alma fırsatı bulacaklar.

