THY'ye 650 kelepçe takviyesi

Dünya genelinde, uçaklardaki ‘asayiş’ olaylarında artış yaşanıyor. Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuş emniyeti ve güvenliğini tehdit eden yolculara bin 500 TL para cezası veriyor.

TAŞKINLIK YAPAN YOLCULAR İÇİN ÖNLEM

‘Kural tanımaz’ yolculara karşı kabin ekiplerini eğiten Türk Hava Yolları (THY) ise müdahalede kullanılmak üzere 650 restraint kit (kelepçe) daha alacak.

VERİLEN EĞİTİM: ÖNCE UYARI

THY’nin personeline verdiği eğitimlere göre, ‘sorun çıkaran’ yolcuya, kabin memuru önce uyarı yapıyor. Ancak yolcu uyarılara rağmen problem olmaya devam edip kabin ekibine saldırırsa, önce zapt ediliyor ve eline plastik kelepçe takılıyor. Daha sonra diğer yolcuları rahatsız etmeyecek konumdaki (arkalarda) bir koltuğa oturtuluyor. Taşkınlığa devam edip direnen yolcunun başı tutularak öne eğiliyor, koltuğunun arkasına yastık konuluyor. Böylece kaçmak isterken kendine zarar vermesinin önüne geçiliyor. Yolcu uçak inene kadar bu konumda tutuluyor. Ancak hiçbir hizmeti eksik bırakılmıyor.