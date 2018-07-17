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THY'yi yalan haberlerle yıpratmaya çalışıyorlar şaşırdık mı

THY Yönetim Kurulu üyeleri için uçakta kahve servisi yapacak ekip kuruldu gibi yalan, saçma bir haber servis ediliyor.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 16:13..
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Türk Hava Yollları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY aleyhine dün bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan alan haber üzerine son günlerde markalarıyla ilgili çeşitli mecralarda maksatlı yalan haberler yapıldığı ve bu yalan haberlerle ilgili hukuksal süreçleri başlattıklarını bildirdi.

YALAN HABER YAPILDI

Dün bazı gazete ve internet sitelerinde "THY yönetiminden bir ismin bir süre önce uçakta Türk kahvesi istediği, ancak kabin memurunun "Kahvenizi nasıl içersiniz?" sorusu karşısında sinirlenerek, "Kahveyi nasıl içtiğimi bilmiyor musunuz?" diye çıkıştığı ve bunun üzerine 'THY üst yönetiminin uçuşlarda bir aksaklık yaşamaması ve hizmet kalitesinde standart yakalanması' için ekip kurulduğu, ekibin, deneyimli kabin memurları arasından belirlendiği ve ekip üyelerinin, yönetim kurulu üyelerinin uçakta hangi taleplerde bulunduğu ve uçuş alışkanlıkları konularında özel olarak eğitildiği" şeklinde haber yer almıştı.

"HUKUSAL SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

THY'nin Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Son günlerde markamızla ilgili çeşitli mecralarda maksatlı yalan haberler yapılmaktadır. Bu yalan haberlerle ilgili hukuksal süreçleri başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verdi.

THY'yi yalan haberlerle yıpratmaya çalışıyorlar şaşırdık mı

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