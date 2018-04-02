Tiangong-1 atmosfere girdi

2011'de Çin tarafından fırlatılan Tiangong-1 uzay istasyonu 2016'da görevini tamamlamıştı. Çin'in kontrolünü kaybettiği uzay istasyonu şimdi dünyaya düşüyor. Bir dönem düşme ihtimalinin olduğu yerler arasında Türkiye de gösterilmişti.

BÜYÜK BÖLÜMÜ YANARAK PARÇALANDI

Çin İnsanlı Uzay Mühendislik Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gök Saray-1’in dünya atmosferine yerel saatle 8.15’te girdiği, düşüş yönünün ise Güney Pasifik’in ortası olduğu kaydedildi.

Uzunluğu 10,4 metre, ağırlığı 8,5 ton olan Gök Saray-1’in atmosfere girdiğinde çoğu kısmını yanarak parçalandığı ifade edildi.

TÜRKİYE DE İHTİMALLER ARASINDAYDI

Kontrölden çıkan Gök Saray-1’in Türkiye’ye düşmesi ihtimali üzerinde de duruluyordu.

Çin’in 29 Eylül 2011’de yörüngesine fırlattığı uzay istasyonu 2016’da görevini tamamlamıştı. Gök Saray-1, Çin’in çeşitli uzay araçlarına kilitlenerek uzay çalışmalarına katkıda bulunmuştu.

Çinli yetkilililer cuma günü yaptıkları açıklamada ise uzay istasyonunun hiçbir parçasının yere ulaşmasını beklemediklerini ifade etmişti.