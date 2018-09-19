taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3123
Euro
7.39425
Altın
1203.615
Borsa
95833.64
Gram Altın
244.246

Ticaret Bakanı yerli üretim logosunu tanıttı

Tanıtımı yapılan yerli üretim logosu, bir firmanın 'el sıkışma' logosuyla neredeyse aynı.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 11:52..
  1. Haberler
  2. Gündem
Ticaret Bakanı yerli üretim logosunu tanıttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Yerli Üretim Logosu Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan; etiketlerde yeni dönem başladığını belirterek 'Yerli Üretim Logosu'nu tanıttı. Logo TURYAP'ın logosuna benzerliğiyle dikkat çekti.

Ticaret Bakanı yerli üretim logosunu tanıttı

YERLİ MALINI AYIRT EDİCİ LOGO

Ticaret Bakanlığı yerli malını ayırt edici etiket için ilk adımı olan 'Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik' ile üretim yeri Türkiye olan mallar için bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin kullanılması öngörüldü.

Bunun üzerine bugün yapılan toplantıda yerli üretim logosu tanıtıldı.

Ticaret Bakanı yerli üretim logosunu tanıttı

"ETİKETLERDE YENİ DÖNEM BAŞLATTIK"

Ticaret Bakanı Pekcan, 'Genelde tüketicinin raflardaki ürünlerle ilgili şikayetlerini aldık. Bunun üzerine etiketlerde yeni dönem başlattık' ifadesinde bulundu.

Pekcan'ın konuşmasından satırbaşları:

* Kendi tükettiklerini üretmeden ülkelerin zenginleşmesine imkan yok. Varsa da bu kısıtlı olacaktır. Burada bir noktanın altını çiziyorum. Bize inanan, bizimle beraber ürünlerini burada üreten yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir.

* Türkiye'de istihdam yapan, Yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir. Onların da bizim Türkiye'deki alın terimizin payı vardır. Onlar da aynı yerli logoyu kullanacaktır. Onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz.* Dünya pazarında gerçekten rüzgar gibi esen Türk ürünleriyle insanımızın tüketicimizin gurur duymasını istiyoruz.

* Kalitesiyle onurlanmasını istiyoruz. Bu topraklarda üretilen ürünleri hep beraber tüketip, tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Çünkü biz yerliyiz, yerli üretim bizim zenginliğimiz, gücümüz. Çocuklarımızın mutlu geleceği.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

162
Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses buluştu

Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses buluştu

36
ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

56
Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti

273
Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

49
Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

38
PKK'ya hizmet eden belediyenin başkanını CHP savunuyor

PKK'ya hizmet eden belediyenin başkanını CHP savunuyor

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM