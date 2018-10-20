Ticaret Bakanlığı'ndan taahhütlü abonelik reklamı uyarısı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşları 'mevcut internet sözleşmelerinin sona erdiği veya bitmek üzere olduğu gerekçeleriyle yeni sözleşme yapmaları gerektiği, aksi takdirde yüksek ücret ödemek zorunda kalacakları' şeklinde yanıltıcı bilgiler verilen tanıtımlara karşı uyardı.

53 BİN 510 TL PARA CEZASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerle ilk iletişim kuran alt bayilerin yapmış olduğu haksız ticari uygulama nedeniyle tüketicilerin sözleşme imzaladığı internet veya televizyon yayını sunan bir ana firma hakkında 53 bin 510 TL idari para cezası verildiğini bildirdi.

0850 İLE BAŞLAYAN TELEFON HATLARI...

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son dönemde, '0850' ile başlayan telefon hatları aracılığıyla gerçekleştirilen internet kampanyalarına ilişkin tanıtımlarda, 'tüketicilerin mevcut internet sözleşmelerinin sona erdiği veya bitmek üzere olduğu gerekçeleriyle yeni sözleşme yapmaları gerektiği, aksi takdirde yüksek ücret ödemek zorunda kalacakları' şeklinde yanıltıcı bilgiler verilerek, mevcut taahhütlerini sonlandırmaya yönlendirildiği ya da daha uygun bir kampanyanın varlığından söz edilerek yeni aboneliklerinin başlatıldığı tespit edilmiştir.

SES KAYITLARI İSTENDİ

Söz konusu tanıtımlar dolayısıyla birçok tüketicinin mevcut internet aboneliği sözleşmelerini taahhütleri bitmeden sonlandırmış olmaları nedeniyle yüksek meblağlarda taahhüt cezası/cayma bedeli ödemek zorunda bırakılarak mağdur edildiği anlaşılmıştır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ‘Haksız Ticari Uygulamalar’ başlıklı 62. Maddesi’nde yer alan '(2) Ticari uygulamanın haksız olduğunun iddia edilmesi halinde, ticari uygulamada bulunan, bu uygulamasının haksız ticari uygulama olmadığını ispatla yükümlüdür.' hükmü uyarınca Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından bu aramaları yapan çağrı merkezleri ve bayiler tespit edilerek inceleme başlatılmış olup, tüketicilerin sözleşme imzaladığı ana firmadan tüketicilere ilk abonelik teklifinin sunulduğu telefon görüşmelerinin ses kayıtları talep edilmiştir" denildi.