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Ticari takside 12 kaçak yakalandı

Erzurum'da kaçak göçmenleri taşıyan ve ticari taksi olarak kullanılan bir cipin içerisinden 12 kaçak çıktı.

DHA | 23.03.2018 - 20:15..
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, insan kaçakçılarına yönelik düzenlediği teknik ve fiziki takip sonucu dün Horasan, Köprüköy ve Pasinler ilçelerinde yol kontrolü düzenledi.

JANDARMADAN KAÇAMADILAR

Timler, Horasan ilçesinde durdurdukları ve ticari taksi olarak çalışan bir cipin içerisinden 12, 1 TIR'ın kapalı dorsesinde 292 kaçak yakaladı.

Ticari takside 12 kaçak yakalandı

TOPLAM 502 GÖÇMEN YAKALANDI

Pasinler ilçesinde bir kamyonda 78, Köprüköy ilçesinde de yine bir kamyonda 120 olmak üzere toplam 502 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmen yakalandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kontrollerde kaçakçılık organizatörlüğü yaptığı belirlenen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayda kullanılan araçlara da el konuldu.

Ticari takside 12 kaçak yakalandı

5 KİŞİLİK ARAÇTAN 12 KİŞİ ÇIKTI

Horasan ilçe merkezindeki karakola götürülen 5 kişilik cipin içerisinden eşyaları ile birlikte 12 kişinin çıkması jandarma timlerini bile şaşırttı.

Araçtan tek tek indirilen kaçakların ayakları uyuştuğu için yürümekte güçlük çektikleri görüldü.

Ticari takside 12 kaçak yakalandı



Ticari takside 12 kaçak yakalandı

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