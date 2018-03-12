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Tik nedir

Kasların amaçsız kasılması sonucu oluşan kas kasılmalarına tik denir.

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Kişininin farkında olmadığı, istem dışı ve ani kasılmalar 'tik' olarak adlandırılır. Genellikle ortaya çıkış hikayesinde çocuklukta yaşanan aşırı heyecan ve korku bulunur. Tik bulunan bireyler genellikle kaygılı ve gergin yapıdadırlar.Sebebi psikolojik olabileceği gibi organik bir etkende sebep olabilir.

Motor tik ve ses tiki olarak iki türü bulunur. Göz kırpma, burun kaldırma, boğaz temizleme gibi tikler motor tik olarak adlandırılırken, burun çekme bir ses tikidir.

Tiklerin sıklığı ve şiddeti değişkenlik gösterir. Organik yapıdaki tikler genellikle kalıcıdır.

Tik tedavisinde süreklilik oldukça önemlidir. Vakaya göre, eğitim, destekleyici psikoterapiler ve ilaç tedavileri uygulanır. Kronik motor tiklerde ilaç tedavisine gerek duyulmaz.

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