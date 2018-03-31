TİKA Başkanı Serdar Çam'dan Gazze mesajı

İsrail askerleri dün Gazze'de barışçıl yürüyüş yapan 15 Filistinliyi şehit etti. 500'ün üstünde Filistinli de saldırılar sırasında yaralandı. TİKA Başkanı Serdar Çam, saldırıların ardından Twitter'dan mesaj yayınladı.

İSRAİL'İN HER SALDIRISI KENDİ GELECEĞİNE DARBE

Mesajda şu ifadeler kullanıldı: 2 milyonu tel örgüler içinde yıllarca insan ve mal girişine kapalı oldu; temiz/ atık su, elektrik, ısınma, barınma, güvenlik, özgürlük, vb. mahrumiyetler yaşandı. İnsanlık dramlarının yaşandığı daracık mekandaki mazlum Filistinlilere İsrail’in her saldırısı kendi geleceğine bir darbedir.

TÜRKİYE'YE HAKSIZ İFTİRALAR ATILDI

İşin en acı taraflarından biri de bölgede yaşanan dramların azalması, tansiyonun düşürmeye çalışan başta Türkiye’nin olmak üzere pek çok yardım kuruluşlarına itham ve yakıştırmaların yapılması; hem de yardımların Filistinliler ile birlikte komşularının yararına olduğunu bile bile...

Binbir zahmetle TiKA’nın tamamlamaya çalıştığı hastane, 320 dairelik sosyal konutları, su kuyuları, meslek edindirme, gençlerin evlenip huzurlu yuva kurmalarına yardımcı olma vb faaliyetleriyle Gazze’nin ihtiyaçlarına çözmeye çalışan Türkiye’ye haksız iftiralar bile yapılıp durdu.

GELECEK FİLİSTİNLİLERİN OLACAK

İşgalller, gasplar, yerleşim bölgeleri inşaası, zulmü ve işkenceye müsaade eden makul bir devlet aklına uymayan bir siyasetin çökmesine kesin gözü ile baktığımız için bugünün Filistinlilerine üzülüyoruz. Ancak gelecektekiler kesinlikle kazanacağını biliyoruz; çünkü tarih bunu söylüyor.

TÜRKLER TARİHTE YAHUDİLERİ HİMAYESİNE ALDI

Tarihinde defalarca zulüm görmüş, katliam, göç dalgaları yaşamış. Aslında biz müslümanların tarihi olan İbrahim, Musa Aleyhisselam vb tüm nebilerin döneminin mazlumlarını, Safarat yahudilerini, Holokost mağdurları vs bütün bu gelenekleri olduğunu iddia eden bir devletin bugünkü durumu?

Bir hakkaniyeti koyma adına: İsrail’in kurulması sonrası devletin tanınması,(Bu kadar tarihi acı&toprakların kaybına rağmen) 100 yıl, 500 yıl öncesi verilen destekler? Türkler hep direk ya da dolaylı desteği,hatta himayesi oldu; peki bugün Türkiye’nin bölgedeki katkısı bilindi mi?

TÜM DÜNYADA YAŞAYAN YAHUDİLERE ZARAR VERİYORLAR

Şımarıkça Kudüs’ün statüsünü dünyadaki milyarlarca müslüman ve hristiyanın tartışmasına açan son aylardaki çirkin hamleler ile aslında sadece İsrail’de değil, tüm dünyada yaşayan yahudilere dolaylı zarar verdiklerinin farkına dahi varamayan sığ bir devlet anlayışı delice devam ediyor.

TÜRKİYE HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDA OLACAK

Bu şımarıklıklar belki bazı siyasilerin biraz daha tartışılmasını perdeleyecektir. Bir takım güç devşirmeleri olacaktır ama kısa sürecek. Zulümle abad olunamadığına en büyük delil Auschiwitz’deki kamptır. Türkiye tutarlı bir şekilde her kim olursa olsun mazlumun yanında oldu/ olacak.

BATI İSRAİL'İ KENDİ MENFAATLERİ İÇİN KULLANIYOR

Tarih boyunca hamaset ve duygusallıkla tarihi olayların gölgesinde Yahudiler Batı’nın kendi menfaatleri için kullanılmak, istenmiştir. Bilinenin aksine aslında Batı, İsrail’i kendi ali menfaatleri için kullandığı açıktır. Aksi halde akıllı bir devlet böyle mi yönetilir?

İŞGALLER SİZE DÖNER

Yahudiler ticarette hep başarılı oldu; nesilden nesile pazarlara hakim oldu. Her devlette ekonomi onlardan soruldu. Ama elindeki servetleri biriktikçe, belirli bir güce ulaştıkça adeta tepelerine birileri vurup sıfırlandı. Sağdan soldan toplama eşkiyalarla işgaller sadece size döner.

ADALET, HUZUR ACİLEN BU TOPRAKLARA EŞİT OLARAK GELMELİ

Adaleti bir an önce tesis etmek Filistinlilerin değil,İsrail’in en büyük meselesi. Çünkü uzaktan Ortadoğu’yu anlamayanların sağı solu karıştırarak sizi daha fazla başarılı kılması mümkün değildir. Eğitim, sağlık, özgürlük, adalet,huzur çok acil bu topraklara eşit olarak gelmeli.

Paylaşmakla bütün gerginlikler azalacaktır. 1997’de barış sürecinde o topraklara ilk olarak gitmiştim; tam çözülecek derken,kendi başbakanlarını bile öldürebilecek radikallerin olduğunu gördük. Barış, çıkarlarına olduğunu bile bile karşı çıkan bu aşırıların zihniyeti hastalıklıdır.

Başkenti Kudüs olan bir Filistin devletini, Batı Şeria ve Gazze ile birleştirmek sadece Filistin için değil, İsrail’in çıkarınadır. En tehlikeli durum komşunuzun kontrol edilemeyen, devleti olmayan kaotik bir halde olmasıdır. Sokaklarında asayiş, kalkınma ve ekonomisiyle huzurlu bir devlet.

TÜRKİYE REFAHIN ARTTIRILMASI İÇİN ÇALIŞIYOR

Türkiye tüm kurumları ile Ortadoğu’da başta olmak üzere her yerde terörizm ile mücadele ederken, kalkınma ve ekonomik refahın arttırılması için yoğun çalışıyor. Suriye, Irak’ta vb.olduğu gibi devletlerin kapasitelerin artışı, illegal güçlerin eline bir daha geçmemesi için çabalıyor.

BU YAZIYI TERCÜME EDEREK ONLARA GÖNDERİN

Tüm bunları iç kamuoyuna yönelik yazmadık tabi ki: İsrail’de bir takım aşırı uçların haksız iftiralar atanların yazılarını alıp ülkemizde tercüme edip, bizlerin görüşlerini almadan yayınlayanların, belki bu yazılarımızı da onlara tercüme edip gönderirler diye kaleme aldık.

GAZZE İÇİN PROJELER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

TİKA olarak Ramallah ofisimizle şefaf bir şekilde bütün çalışmalarımız bölgeye kalkınma, huzur ve barışın gelmesine yönelik devletimizin bize vermiş olduğu imkan ve talimatlar çerçevesinde projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Hiç bir arkadaşımız en ufak bir yanlışı yapmadı, asla yapmaz.

Filistin’e yönelik tüm projelerimiz de her daim Ramallah Hükümetinin bilgisi ve onayı ile yürütüldü. Asla ayrımcılığa neden olabilecek ya da iç siyasetlerine etki edecek bir konumda olmadı.Tek bir Filistin var, liderleri de Sn. Abbas’tır ve tüm Filistinliler de kardeşimiz, parçamızdır.

TİKA HER ZAMAN BARIŞ İÇİN ÇALIŞACAK

İsrail ile yeniden diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi öncesi ve sonrası TiKA her daim ilişkilerin karşılıklı ve tabi ki Filistinlilerin faydasına olacak şekilde katkı vermeye çalıştı. Türkiye’nin kalkınma kuruluşu olan TiKA her zaman barış ve huzurun tesisi için çalışacak.

Son olarak: Filistinlileri hafife alınmayacak kadar güçlü, nitelikli, sabırlı ve özgüvenlidir. Çünkü onlar mazlum olmaları gereği başarmak için sürekli geliyorlar. Tüm dünyaya da yayılmış çok etkin bir diasporası ile güçlü bir kamu diplomasisi var. “Sabreden zafere ulaşır.”