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TİKA ve HAK-İŞ Somali'de İşçi Sendikaları Konfederasyonu açtı

Somali İşçi Sendikaları Konfederasyonu, merkezi Mogadişu'da düzenlenen törenle hizmete açıldı

26.07.2017 - 00:36
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Somali Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Salih Ahmed, törende yaptığı konuşmada, TİKA ile HAK-İŞ tarafından finanse edilen bu projenin, işçilere iş fırsatı ve haklarının korunması açısından Somali ile Türk sendikaları arasında önemli bir köprü oluşturacağını belirtti.

TİKA ve HAK-İŞ Somali'de İşçi Sendikaları Konfederasyonu açtı

Somali halkının karşı karşıya kaldığı ekonomik ve siyasi krizleri aşmaya çalıştığına işaret eden Ahmed, Somalililerin gelişimi kapsamındaki projelerin uygulanması konusundaki samimi çabaları için Türkiye ve Türk halkına teşekkürlerini sundu.

TİKA ve HAK-İŞ Somali'de İşçi Sendikaları Konfederasyonu açtı

Mogadişu Büyükelçiliği yetkililerinden Alican Aksoy ise Türkiye'nin çeşitli kalkınma ve insani yardım kuruluşları aracılığıyla Somali topraklarında yürütülen insani ve kalkınma projelerine devam edeceğini dile getirerek, bu projenin Türkiye ve Somali'deki sendikalara faydalı olacağını, iki ülke arasındaki ortak dayanışmaya da zemin hazırlayacağını söyledi.

TİKA ve HAK-İŞ Somali'de İşçi Sendikaları Konfederasyonu açtı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da bu projenin, Türk, Arap ve Afrikalı meslektaşlar arasındaki sürdürülebilir ticaretin devamı için çeşitli yollar açacağını belirtti.

Konfederasyonun Somali'de zor şartlarda çalışan işçilerin haklarını korumak için çalışmalar yapacağını söyleyen SCTU Başkanı Muhammed Osman Hac ise Arslan'a projenin tamamlanmasındaki çabaları için teşekkür etti.

SCTU'nun kuruluşunun, yaklaşık 25 yıl önce ülkedeki merkezi hükümetin çökmesinden bu yana alanında gerçekleştirilen ilk proje olduğu belirtildi.

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