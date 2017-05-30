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TİKA'dan Afganistan’da 500 yetime iftar

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 500 yetim çocuğa iftar verdi.

30.05.2017 - 23:42
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TİKA tarafından Kabil'deki Tehyi Mesken Yetimhanesi'nde kalan çocuklar için kurulan iftar sofrasında, Afganistan Çalışma Bakan Yardımcısı Laluddin Aryubi, Spor Genel Müdür Humayun Hairi ve TİKA Kabil Koordinatör Vekili Gökhan Keser yemek servisi yaptı.

Keser, yaptığı açıklamada, yetimhanedeki 500 çocuğa Türk yemeklerinden oluşan iftar sofrası kurduklarını belirtti.

TİKA'dan Afganistan’da 500 yetime iftar

TİKA'nın, ramazan ayı boyunca iftar programları ve yoksul ailelere gıda dağıtımı gibi çeşitli etkinlikler yapmayı planladığını ifade eden Keser, bu sene iftar programlarında yaklaşık 2 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Keser, ramazanın insanlara yardım etme ve fakirlerin elinden tutma ayı olduğunu vurgulayarak, TİKA'nın bu doğrultuda Afgan kardeşlerinin yardımına koşmaya devam edeceğini kaydetti.

Çalışma Bakan Yardımcısı Aryubi de Türkiye'nin Afganistan halkını iyi günde de kötü günde de yalnız bırakmadığını aktardı.

TİKA'nın Afganistan'da çok önemli projeler hayata geçirdiğini dile getiren Aryubi, yardımlardan dolayı Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür etti.

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