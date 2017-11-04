TİKA'dan Arakan'a yeni gıda yardımı

Yazılı açıklamaya göre Başkanlık, ikinci aşama yardımları, 1 Kasım'dan itibaren Arakanlı Müslümanlara dağıtmaya başladı.

10 BİN KİŞİYE BİN 500 GIDA KOLİSİ

TİKA Myanmar Program Koordinasyon Ofisi, kurutulmuş balık, fasulye, yağ, şeker, süt tozu, bal, bisküvi gibi 11 farklı malzemeden oluşan ve bir ailenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan gıda paketlerinin dağıtımına Arakan'ın kuzeyinde bulunan Rathedaung kasabasında devam etti. Bu kapsamda yapılan dağıtımlarla bin 500 gıda kolisi 10 bin kişiye ulaştırıldı.

BOTLARLA ULAŞILAN KÖYLERE DE YARDIM

Ayrıca botlarla ulaşımın sağlandığı Rathedaung kasabasındaki Nyaung Pyin Gyi, Ah Nauk Pyin, Kan Seik, Akar Taung ve Sin Khone Taing köylerindeki ihtiyaç sahiplerine de gıda yardımları teslim edildi.

"EVİMİZİN ÖNÜNDEKİ NEHİRDEN BİLE BALIK TUTAMIYORUZ"

Arakan'ın Ah Nauk Pyin köyü sakinlerinden U Kyaw Thein, TİKA yetkililerine yaptığı açıklamada, "25 Ağustos'tan beri evimizin önünde bulunan nehirden bile balık tutmamıza izin verilmiyor. Seyahat özgürlüğümüz çok daha fazla kısıtlandı. Bu sebeple Türkiye’nin yardımları bizim için hayati önem taşıyor.” ifadesini kullandı.

Bölgeden güvenlik güçlerinin bir bir çekilmesiyle yavaşlayan ticari faaliyetlerin az da olsa canlanacağı öngörülüyor.