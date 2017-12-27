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TİKA'dan Kırgızistan'daki yetimhaneye destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kırgızistan'da bir yetimhaneye oyuncak, oyun parkı, mutfak ekipmanı ve mobilya desteğinde bulunulduğu bildirildi.

AA | 27.12.2017 - 08:02..
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TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş şehrinde Kırgız Sağlık Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren merkezde 0-4 yaş arası bakıma muhtaç çocuklara hizmet verildiği belirtildi.

TİKA'dan Kırgızistan'daki yetimhaneye destek

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu ve beraberindeki TİKA yetkilileri, yetimhanenin talebi doğrultusunda temin edilen oyuncak, oyun parkı, mutfak ekipmanı ve mobilyaları yetkililere teslim etti.

TİKA'dan Kırgızistan'daki yetimhaneye destek

"TİKA'DAN ALLAH RAZI OLSUN"

Merkezin Müdürü Roza Sadirova, "TİKA bize istenilen yardımı yaptı. Bu bizim için büyük bir gelişme. Bu malzemelere çok ihtiyaç duyuyorduk. TİKA'dan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim." dedi.

TİKA'dan Kırgızistan'daki yetimhaneye destek

TİKA'dan söz konusu merkeze daha önce de destekte bulunulmuş, bakım evinde kalan bir bebeğin ameliyat masrafları karşılanmıştı.

TİKA'dan Kırgızistan'daki yetimhaneye destek

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