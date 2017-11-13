TİKA'dan Kolombiya'daki engelli çocuklara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)'dan yapılan yazılı açıklamada, Risaralda yönetim bölgesine bağlı kentte maddi imkanları yetersiz ailelerin engelli bireylerinin bakımlarını üstlenen Fundacion Lazos de Amor (Sevgi Bağları Vakfı) isimli özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin ihtiyaç duyduğu cihaz ve ekipmanın TİKA tarafından sağlandığı bildirildi.

YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK İÇİN

Santa Rosa de Cabal nüfusunun ortalama yüzde 8,6'sının engellilerden oluştuğu bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, söz konusu vakfa sağlanan, "elektroterapi cihazları, psikometri kitleri, hasta kaldırma araçları, tekerlekli sandalyeler ve spor ekipmanları"ndan oluşan desteklerle engellilerin rehabilitasyon sürecinin güçlendirilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesininde önemli bir gelişme sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 200 engellinin yararlanması beklenen ekipmanların teslim törenindeki sözlerine yer verilen Santa Rosa de Cabal Belediyesi Sosyal Kalkınma Genel Sekreteri Jhon Jairo Vargas Buitrago, yardımın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde gerçekleşmesini anlamlı bulduğunu söyledi.

Libre Üniversitesi Sosyal Projeler Danışmanı Dr. Maria Aleida Patino Henao da yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

"TİKA'NIN YARDIMI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Açıklamada, Fundacion Lazos de Amor’un Başkanı Luz Aleida Rios Gallego’nun, "Engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar büyük oranda yine engellilerin bulunduğu ailelerin yardımıyla göğüslenmeye çalışıyor. Bu sebeple TİKA’nın yardımı bizim için çok önemli." değerlendirmesine de yer verildi.

Açıklamada özel eğitim merkezindeki engelli bireylerin törende konser verdiği belirtildi.