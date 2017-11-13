taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8645
EURO
4,5023
ALTIN
158,51
PETR
63,6300

TİKA'dan Kolombiya'daki engelli çocuklara destek

TİKA, Kolombiya’nın 2 kentinde engelliler için çalışma yürüten rehabilitasyon ve eğitim merkezine ekipman desteğinde bulundu.

13.11.2017 - 07:14
  1. Haberler
  2. Dünya

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)'dan yapılan yazılı açıklamada, Risaralda yönetim bölgesine bağlı kentte maddi imkanları yetersiz ailelerin engelli bireylerinin bakımlarını üstlenen Fundacion Lazos de Amor (Sevgi Bağları Vakfı) isimli özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin ihtiyaç duyduğu cihaz ve ekipmanın TİKA tarafından sağlandığı bildirildi.

TİKA'dan Kolombiya'daki engelli çocuklara destek

YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK İÇİN

Santa Rosa de Cabal nüfusunun ortalama yüzde 8,6'sının engellilerden oluştuğu bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, söz konusu vakfa sağlanan, "elektroterapi cihazları, psikometri kitleri, hasta kaldırma araçları, tekerlekli sandalyeler ve spor ekipmanları"ndan oluşan desteklerle engellilerin rehabilitasyon sürecinin güçlendirilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesininde önemli bir gelişme sağlandığı ifade edildi.

TİKA'dan Kolombiya'daki engelli çocuklara destek

Açıklamada, yaklaşık 200 engellinin yararlanması beklenen ekipmanların teslim törenindeki sözlerine yer verilen Santa Rosa de Cabal Belediyesi Sosyal Kalkınma Genel Sekreteri Jhon Jairo Vargas Buitrago, yardımın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde gerçekleşmesini anlamlı bulduğunu söyledi.

Libre Üniversitesi Sosyal Projeler Danışmanı Dr. Maria Aleida Patino Henao da yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

TİKA'dan Kolombiya'daki engelli çocuklara destek

"TİKA'NIN YARDIMI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Açıklamada, Fundacion Lazos de Amor’un Başkanı Luz Aleida Rios Gallego’nun, "Engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar büyük oranda yine engellilerin bulunduğu ailelerin yardımıyla göğüslenmeye çalışıyor. Bu sebeple TİKA’nın yardımı bizim için çok önemli." değerlendirmesine de yer verildi.

Açıklamada özel eğitim merkezindeki engelli bireylerin törende konser verdiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Fas Kralı 6. Muhammed Katar'da
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Fas Kralı 6. Muhammed'in başkent Doha'da bir araya geldiği bildirildi.
Kosta Rika'da 6.5 büyüklüğünde deprem
Kosta Rika'nın pasifik kıyısında bulunan başkenti San Jose yakınlarında 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Irak'a yardım götüren AFAD Habur'dan geçti
Irak'ta meydana gelen deprem sonrası oluşan yıkımların ardından yardım elini uzatan Türkiye'den AFAD, Habur Sınır Kapısı'nı geçti.
Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı
İran'ın bölge ülkeleri üzerindeki müdahalelerini değerlendirmek isteyen Suudi Arabistan, Arap Birliği üyesi ülkeleri toplantıya davet etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

100
Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

25
Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

16
3. Havalimanı için teklif geldi

3. Havalimanı için teklif geldi

24
17 katlı otelin çatısından atladı

17 katlı otelin çatısından atladı

10
Irak'taki deprem için Muş'tan 2 bin çadır

Irak'taki deprem için Muş'tan 2 bin çadır

12
İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM