taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.641
USD
3,9826
EURO
4,9122
ALTIN
169,70
PETR
68,4300

TİKA'dan Telafer'deki okullara tadilat desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Telafer kentinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarında hasar gören üç okulun tadilatını yaptı.

AA | 29.03.2018 - 14:33..
  1. Haberler
  2. Eğitim

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Telafer'de bir ilkokul, ortaokul ve lisenin tadilatını tamamlayan TİKA, bu okullarda öğrenim gören Türkmen çocukların yeniden eğitime başlamasına uygun koşulları sağladı.

SALDIRIDA HASAR GÖREN YERLER TAMİR EDİLDİ

Telafer'in DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından evlerine dönen Türkmen ailelerin çocuklarına eğitim veren Al-Zahed Ortaokulu'nun derslikleri TİKA tarafından yenilenerek, hasar gören duvarlarının tamir ve boya işlemleri de yapıldı.

TİKA'dan Telafer'deki okullara tadilat desteği

EĞİTİM ALANINDA ÖNEMLİ BİR DESTEK

Bu tadilatın ardından düzenlenen programa, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Telafer Eğitim Müdürü Muhammed İbrahim, TİKA yetkilileri, okul müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

TİKA'dan Telafer'deki okullara tadilat desteği

Türkiye ile Irak arasında bir bağ olan Türkmenlere eğitim alanında verilen destek için duyduğu mutluluğu dile getiren Büyükelçi Yıldız, Türkmenlere her alanda destekte bulunan TİKA'ya teşekkür etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bakan, İsmet Yılmaz eğitim gündemini değerlendirdi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz merkezi sınavla öğrenci alacak liselerle ilgili çalışmalara ilişkin, "3-4 il hariç geri kalan bütün illeri tamamladık" dedi.
Dikey Geçiş Sınav tarihleri açıklandı
Binlerce öğrencinin merakla beklediği DGS sınav tarihi belli oldu.
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması
TÜBİTAK 49'uncu Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda Kayseri bölgesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Milli Eğitim Bakanlığından okullara 'Şehit ve gazi yakınlarını görevlendirin' yazısı
Çıkarılan genelgeye göre Milli Eğitim Bakanlığınca okullara yazı gönderilerek, şehit ve gazi yakınlarının kadrolu olarak görevlendirilmesi istendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

150
Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride

Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride

129
Afrin'de YPG'nin beton fabrikası bulundu

Afrin'de YPG'nin beton fabrikası bulundu

29
Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu

18
Milli gururumuz Ersan İlyasova'dan FETÖ'cü Enes'e blok

Milli gururumuz Ersan İlyasova'dan FETÖ'cü Enes'e blok

104
Yunanistan askerleri için takas teklif etti

Yunanistan askerleri için takas teklif etti

70
Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM