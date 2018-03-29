TİKA'dan Telafer'deki okullara tadilat desteği

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Telafer'de bir ilkokul, ortaokul ve lisenin tadilatını tamamlayan TİKA, bu okullarda öğrenim gören Türkmen çocukların yeniden eğitime başlamasına uygun koşulları sağladı.

SALDIRIDA HASAR GÖREN YERLER TAMİR EDİLDİ

Telafer'in DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından evlerine dönen Türkmen ailelerin çocuklarına eğitim veren Al-Zahed Ortaokulu'nun derslikleri TİKA tarafından yenilenerek, hasar gören duvarlarının tamir ve boya işlemleri de yapıldı.

EĞİTİM ALANINDA ÖNEMLİ BİR DESTEK

Bu tadilatın ardından düzenlenen programa, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Telafer Eğitim Müdürü Muhammed İbrahim, TİKA yetkilileri, okul müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Türkiye ile Irak arasında bir bağ olan Türkmenlere eğitim alanında verilen destek için duyduğu mutluluğu dile getiren Büyükelçi Yıldız, Türkmenlere her alanda destekte bulunan TİKA'ya teşekkür etti.