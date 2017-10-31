TİKA'dan üç ülkeye eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Meksika Sosyal Kalkınma Bakanlığına bağlı Engelli Bireyler Dayanışma Kurumu (INDEPEDI) iş birliğiyle hazırlanan işaret dili sözlüğünü işitme engelli vatandaşlara dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, INDEPEDI iş birliğiyle hazırlanan işaret dili sözlüğünün düzenlenen törenle işitme engelli vatandaşlara dağıtıldığı belirtildi.

INDEPEDI Başkanı Fidel Perez de Leon, törende yaptığı konuşmada, uzun zamandır işitme engellilerin rüyası olan ve hayata geçirilmeyi bekleyen bu projeyi destekleyen TİKA'ya şükranlarını sundu.

Meksiko Valisi Miguel Angel Mancera da gönderdiği mesajla TİKA'ya teşekkür ederek, 24 Kasım tarihinin "ulusal işitme engelliler günü" ilan edileceğini ve bu tarihte düzenlenecek törenle sözlüğün daha geniş kitlelere tanıtılacağını bildirdi.

KARADAĞ

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Sergej Stanic Meslek Lisesinde yaptırılan iki bilgisayar sınıfı törenle hizmete açıldı.

Okuldaki öğrencilerin gelişmiş bilgisayar derslerinden faydalanması amacıyla yaptırılan sınıfların açılışına Karadağ Eğitim Bakanı Damir Sehovic (sağ 1), Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip (sağ 3), TİKA Podgorica Koordinatörü Ahmet Altun (sağ 2), öğrenci ve öğretmenler katıldı.

LİBYA

Libya'nın başkenti Trablus'ta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından onarılıp yenilenen İşbiliya Anaokulu törenle açıldı.

Açılış törenine Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan ve TİKA Libya Koordinatörü Fatih Karaca'nın yanı sıra anaokulu öğrencilerinin velileri katıldı.

Büyükelçi Doğan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Libya'nın ortak bir geçmişe sahip olduklarını ve birlikte mücadele ederek birbirinin sorunlarının çözümüne katkıda bulunduklarını dile getirdi. Doğan, Türkiye'nin Trablus yönetimiyle eğitim alanında iş birliği yapmaya önem verdiğine işaret etti.

TİKA Libya Koordinatörü Karaca ise yaptığı açıklamada, anaokulunun restorasyonunu Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yenileme çalışmasının yaklaşık 2 ay sürdüğünü ifade eden Karaca, TİKA'nın önümüzdeki dönemde Libya'daki bazı tarihi eserlerin restorasyonunu ve bakımını da yapmayı planladığını kaydetti.

Libya Eğitim Bakanlığı Anaokulu Ofisi Müdürü Muhammed İbrahim de 150 öğrencisi bulunan İşbiliya Anaokulu'nun restorasyonu için TİKA'ya teşekkür etti. İbrahim, TİKA'nın bu çalışmayla Libyalı çocukların yüzlerini güldürdüğünü söyledi.