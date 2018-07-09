TİKA’nın Filistin’deki faaliyetleri, İsrail'i korkuttu

İsrail Güvenlik Kurulu’nun, işgal altındaki Filistin topraklarında çeşitli faaliyetler yürüten Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) dair bazı kısıtlamalar yürürlüğe koymayı planladığı iddia edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, dün akşam toplanan İsrail Güvenlik Kurulu’na sunulan istihbarat raporlarında, TİKA’nın, İsrail’de faaliyet yürüten 1948 Filistin İslami Hareketi üyelerini ofislerinde konuk ettiği ve bazı görevlilerinin Hamas’a mali kaynak ve bilgi aktarımında bulunduğu iddialarına yer verildiği aktarıldı.

Kurulda alınan kararla İsrail yönetiminin, TİKA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yürüttüğü faaliyetlere kısıtlama getirmeye hazırlandığı ileri sürülen haberlerde, kararla, TİKA’nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki her faaliyeti için İsrail makamlarından ayrı ayrı izin alması ve bazı faaliyetlerini de tamamen durdurması şeklinde bir dizi sınırlama getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN KUDÜS'Ü SAHİPLENMESİNİ YEDİREMEDİLER

Haberlerde, İsrail’in TİKA ile ilgili şüphelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik “düşmanca söylemlerinin" akabinde daha da arttığı ifadelerine yer verildi.

Türkiye’deki İslami eğilimli çok sayıdaki sivil toplum kuruluşunun (STK) işgal altındaki Doğu Kudüs’te nüfuz sahibi şahsiyet ve kesimleri Türkiye’ye götürdüğü, aynı şekilde Türkiye’den Kudüs’e gezi programları düzenlediği öne sürülen istihbarat raporunda, Türkiye’nin Kudüs’te gözle görülür bir nüfuz alanı oluştuğu iddia edildi.

İsrail makamlarından basında çıkan haberlere dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail basınında daha önce de İsrail'in Türkiye’nin Kudüs ve diğer Filistin bölgelerinde artan etkisinden rahatsız olduğuna ilişkin çok sayıda haber çıkmıştı.