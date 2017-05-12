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Tilkinin ağaca asılı tavuğu alma çabası

Erzincan'da tilkinin ağaca asılı kesilmiş tavuğu alma çabası fotokapanla görüntülendi.

12.05.2017 - 11:54
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Erzincan’ın dağlık kesimlerinde yaklaşık iki aydır yaban hayvanlarının görüntülerini kaydeden biyolog Evren Buğa’nın fotokapanına son olarak bir tilkinin tavukla mücadelesi düştü.

AĞACA TAVUK ASTI

Buğa, tilkilerin bulunduğu bölgede bir ağaca kesilmiş tavuk astı. Gece yarısı kameranın açısına giren tilki ağaçta asılı tavuğu almak için çaba harcamaya başladı.

Tilkinin ağaca asılı tavuğu alma çabası

TİLKİ, SABAHA KADAR YEMEK İÇİN UĞRAŞTI

Bir yandan etrafı kollayan tilki, ağaca defalarca tırmanma çabasına rağmen tavuğu bulunduğu yerden indiremedi. Sabah saatlerine kadar mücadele eden tilki sonunda amacına ulaşarak tavuğu alıp yedi.

Tilkinin ağaca asılı tavuğu alma çabası

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