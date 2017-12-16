Tilkinin kuyruğunu kesip ayaklarından tellere astılar

Örnekköy mahallesinde sabah işe gidenler, bir çiftliğin önündeki tel çite asılı haldeki hayvanı görünce şaşırdı.

Çite yaklaşanlar, kuyruğu kesilerek koparılmış ve ayaklarından bağlanarak tellere asılı hayvanın yavru bir tilki olduğunu görünce Orhangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Veteriner İşleri Müdürü Alptekin Özkan ve ekibi, gördükleri manzara karşısında dehşete düştü. Can çekişen yavru tilkiyi iğne ile bayıltan görevliler, havyanın kuyruğunda yaraya ilaçla müdahale etti.

Yavru tilki, ilk müdahalenin ardından ayaklarındaki ipler kesilerek asılı olduğu tellerden indirildi. Yavru tilki, tedavi ardından Nadır bölgesinde ormana bıraktı.