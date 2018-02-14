Tillerson: 'ABD Türkiye ile ortak yol bulmalı'

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Saadet Partisi kendi adayını çıkaracak

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Kaçak göçmenleri Yunanistan diye Tekirdağ'a götürdüler

1 İsveç'te bilim insanlarının yeni buluşu İsveçli bilim insanları, 100 katı daha hassas bir nanoteknoloji geliştirdi. Bu sayede hastalıklar tespit edilip daha kolay tedavi edilebilecek.

2 Bilim kurgu kitaplarından öne çıkanlar Yayımlandıklarında kitapseverler tarafından hâlâ beğeniyle okunan bilim kurgu kitaplarından sizin için seçtiklerimiz...

3 Bilim kurgu kitaplarından öne çıkanlar Yayımlandıklarında kitapseverler tarafından hâlâ beğeniyle okunan bilim kurgu kitaplarından sizin için seçtiklerimiz...

4 Emina Sandal'dan aldatma açıklaması Emina Sandal hakkındaki bomba iddiaya Mustafa Sandal'dan yanıt geldi.

5 Afrin gazisi Özen: Arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı’nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Serkan Özen, bir an önce ayağa kalkıp silah arkadaşlarının yanına gitmek istediğini söyledi.

6 Kılıçdaroğlu, Sevgililer Günü'nü kutladı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.