Tillerson: 'ABD Türkiye ile ortak yol bulmalı'

Orta Doğu turunda bulunan ABD Dışişleri bakanı Rex Tillerson, Ürdün'de temaslarını devam ettiriyor. Temasları sırasında Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalar yapan Tilerrson dün Türkiye'ye olumsuz yönde mesajlar verirken, bugün de çark ederek yapıcı mesajlar verdi.
"ORTAK NOKTA BULUNMALI"
Bir yandan Türkiye'yi karşısına alacak hamlelerini, kışkırtıcı açıklamalarını sürdüren ABD, diğer yandan da Türkiye'yi yatıştırarak aldığı tepkiyi azaltma niyetinde.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı bağlamında yapacağı Ankara ziyaretiyle ilgili mesajlar verdi. ''ABD, Türkiye ile aynı yönde çalışmaya devam etmenin bir yolunu bulmalı'' diyen Tillerson, Türkiye'ye tehditleri azaltmak için işbirliği içinde çalışmanın yollarını görüşmeyi umduğunu dile getirdi.