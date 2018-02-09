Tillerson Ankara ile temasa geçecek

Tillerson’ın bölgedeki temasları 16 Şubat’a kadar sürecek. Türkiye ile Suriye'deki gelişmeler ve ABD-Türkiye ilişkileri ele alınacak.

TÜRKİYE İLE SURİYE HAKKINDA GÖRÜŞME OLACAK

Tillerson, Ankara temasları sırasında Türk yetkililerle bölgesel konuları ve ikili ilişkileri ele alacak.



Bakan, Kuveyt’te IŞİD Koalisyonu’nu oluşturan ülkelerin bakanlar düzeyinde yapılan toplantısına, Irak’ta ise Yeniden İmar Konferansı’na katılacak.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak İdlib, doğu Guta’da artan şiddetten duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Suriye rejimiyle Rusya’nın hava saldırılarına maruz kalan bölgelerdeki durumdan kaygı duyulduğu belirtildi.