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Tillerson BM'de Kuzey kore toplantısını yönetecek

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 28 Nisan'da düzenleyenecek Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması toplantısına başkanlık edecek.

24.04.2017 - 23:42
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tillerson'un 28 Nisan'da New York'ta düzenlenecek toplantıya katılacağı belirtilerek, "Bakan Tillerson, BMGK'nin düzenleyeceği 'Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması' başlıklı oturuma başkanlık yapacak." ifadesi kullanıldı.

BMGK'nin düzenleyeceği toplantıya katılımın bakan seviyesinde olacağı kaydedilen açıklamada, "Kuzey Kore, nükleer çalışmaları, balistik füzeleri ve toplu ölümlere yol açacak diğer silahlarıyla uluslararası barış ve güvenlik adına en tehlikeli tehditlerden birisidir." ifadesine yer verildi.

Bakan Tillerson'un oturum başkanlığını yapacağı toplantıda Kuzey Kore "tehdidine karşı baskının en üst seviye çekilmesi adına" neler yapılabileceğinin ele alınacağı kaydedildi.

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