Tillerson BM'de Kuzey kore toplantısını yönetecek

Ajdar: Canlı yayın için 300 bin Euro istiyorum

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat, gıda ve yaşam malzemeleri ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Fildişi Sahilli futbolcu Zokora, Endonezya'nın Semen Padang takımıyla anlaştı.

Sosyal medyada referandum manipülasyonu yapanların hedefinde bu kez yurtdışında yaşan vatandaşlarımız var.

İngiltere'deki faşizm ve ırkçılık karşıtları, Fransa'da cumhurbaşkanlığı yarışında ikinci tura kalan Le Pen'i protesto etti.

Pentagon Sözcüsü Albay Davis, Suriye'nin Tabka şehri ve Barajı'nın, PYD'nin açıklamasının aksine halen DEAŞ'ın kontrolünde olduğunu söyledi.

1 Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız Kuzey Kore, ABD'yi, Kore Yarımadası çevresinde askeri varlığını göstermek üzere bölgeye sevk ettiği uçak gemisini batırmakla tehdit etti.

2 Gamze Özçelik'ten tesettürlü paylaşım Tesettüre girdiği için eleştirilerin hedefi olan Gamze Özçelik, "Bir dua ettik, bir dua istedik ortalık karışmış" dedi.

3 CHP Kanal İstanbul'a karşı CHP İstanbul Milletvekili Yedekci "Kanal İstanbul'un yapılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

4 Serbest piyasada döviz fiyatları Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,59'un altına gerileyerek 3,5885 seviyelerinden alıcı buluyor.

5 CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda CHP'li Fikri Sağlar, partisinin korkak bir siyaset yaptığını artık kan değişimi olması gerektiğini ifade etti.

6 DEAŞ İsrail'den özür diledi Eski İsrail Savunma Bakanı Yaalon, DEAŞ'ın kontrolünde bulunan bölgelerden İsrail'e saldırı olduğunda örgütün özür dilediğini belirtti.