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Tillerson: Büyükelçilik 2 yıl boyunca taşınmaz

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson büyükelçiliğin taşınmasının 'büyük olasılıkla 2 yıl boyunca gerçekleşmeyeceğini' söyledi.

Haber Merkezi | 08.12.2017 - 17:06..
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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Tel Aviv'deki büyükelçiliği bu kente taşıma kararı almasının ardından, Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'la görüştükten sonra yeni bir açıklama yaptı.

"BU YIL YA DA SONRAKİ YIL OLACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Tillerson "Bu (elçiliğin taşınması), bu yıl ya da büyük ihtimalle sonraki yıl olacak bir şey değil ancak Başkan (Trump) bizim çok somut ve kararlı şekilde hareket etmemizi istedi" dedi.

Tillerson ayrıca Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasının 'Kudüs'ün nihai statüsü konusunda gösterge' olmadığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Kudüs'ün sınırlarına İsrailliler ve Filisitinliler arasında 'görüşülüp karar verileceğini' söyledi.

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