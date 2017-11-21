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Tillerson: Kuzey Kore'de diplomasi için hala ümitliyiz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin ABD tarafından "teröre destek veren ülkeler" listesine alınmasını değerlendirdi.

21.11.2017 - 05:13
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Tillerson, Beyaz Saray'daki basın brifinginde basın mensuplarının Kuzey Kore ile ilgili sorularını yanıtladı.

"BU KARAR SÜRPRİZ DEĞİL"

ABD'nin Kuzey Kore'yi "teröre destek veren ülkeler" listesine almasının bugüne kadarki sürecin bir uzantısı olduğunu ve sürpriz sayılmaması gerektiğini belirten Tillerson, "Diplomasi için hala ümidimiz var. Bu adım, Kim rejiminin üzerindeki baskıyı artırma ve masaya gelip müzakereye başlayıncaya kadar rejim için işlerin daha da kötüye gideceğini anlaması amacını taşıyor." dedi.

Tillerson: Kuzey Kore'de diplomasi için hala ümitliyiz

"AMACIMIZ REJİMİ SIKIŞTIRMAK"

Kuzey Kore'ye karşı halihazırda birçok yaptırımın uygulandığını ve yeni yaptırımların da yolda olduğuna işaret eden Tillerson, amaçlarının Kuzey Kore halkını değil, rejimini sıkıştırmak olduğunu savundu.

Ülkede ciddi bir benzin sıkıntısının başladığını ve birçok ülkenin Kuzey Kore ile ticaret yapmayı kesmesinin ardından Pyongyang'ın ticaret ve ekonomi kanallarının önemli ölçüde daraldığını aktaran Tillerson, "Bu yeni yaptırımlarla birlikte toplamda hepsinin etkili olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"BARIŞÇIL BİR BASKI KAMPANYASI"

Tillerson, ABD'nin Kuzey Kore'yi "teröre destek veren ülkeler" listesine almasını, "Barışçıl bir baskı kampanyası olarak görüyorum." diye nitelendirerek, bu ülkenin 2008 yılındaki müzakere sürecinde söz konusu listeden çıkarıldığını, ancak gelinen noktadaki "agresif" nükleer programı sebebiyle yeniden alındığını kaydetti.

Tillerson: Kuzey Kore'de diplomasi için hala ümitliyiz

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