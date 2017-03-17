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Tillerson Kuzey Kore'ye askeri müdahale uyarısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmeye devam etmesi halinde askeri müdahale yapılabileceğini açıkladı

17.03.2017 - 15:57
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BBC'nin haberine göre, Asya turu çerçevesinde Japonya'nın ardından Güney Kore'ye ziyarette bulunan Tillerson, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine devam etmesi halinde ülkeye askeri müdahalede bulunulması seçeneğinin masada olduğunu belirtti. Güney ve Kuzey Kore sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünü ziyaret eden Tillerson, Kuzey Kore'ye karşı "stratejik sabrın" tükendiğini söyledi.

"İŞİN ASKERİ ÇATIŞMA NOKTASINA GELMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Kuzey'e askeri harekat düzenlenmesi olasılığının olup olmadığına ilişkin soruyu Tillerson, "Elbette, işin askeri çatışma noktasına gelmesini istemiyoruz. Eğer nükleer silah programları tehdidini, bizim eylem gerektirdiğine inandığımız bir düzeye çıkarırlarsa, bu seçenek masada duruyor." şeklinde yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD'nin gündeminde yeni diplomatik, güvenlik ve ekonomik tedbirlerin olduğunu ifade etti. Çin'e, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımlara uyması çağrısında bulunan Tillerson, "Şimdiye kadar, BM Güvenlik Konseyi kararı altında tüm ülkelerin katılımıyla uygulanabilecek maksimum düzey eylemi tam anlamıyla başarabildiğimize inanmıyorum." dedi.

İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ

Asya gezisi kapsamında ilk ziyaretini Japonya'ya yapan Tillerson, Japon mevkidaşı Fumio Kişida ile düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore tehdidine karşı ABD'nin müttefikleri Japonya ve Güney Kore ile iş birliğinin "çok önemli" olduğunu ifade etmişti.

ABD'nin Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya yönelik diplomatik ve diğer çabalarının boşa gittiğini söyleyen Tillerson, Donald Trump yönetiminin konuyla ilgili nasıl bir politika izleyeceğine dair detay vermemişti.

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