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Tillerson operasyonun durdurulmasını isteyecek

Trump, Türkiye'nin ABD'nin yetiştirdiği teröristlerin binden fazlasını öldürmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u Türkiye'ye gönderiyor.

Haber Merkezi | 10.02.2018 - 03:21..
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Tillerson operasyonun durdurulmasını isteyecek

Sınır hattını teröristlerden temizlemek için Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na başlayan TSK, binden fazla teröristi öldürdü. PYD karargahında kalan ABD askerlerinin imdat çağrısı üzerine, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'ya gelecek.

Tillerson operasyonun durdurulmasını isteyecek

OPERASYONUN DURMASINI İSTEYECEK

Üst düzey bir ABD'li yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre, Ankara'yı ziyaret edecek olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afrin harekatını dizginlemesi için Türkiye ile görüşecek.

Tillerson'un 11-16 Şubat tarihleri arasında planlanan Türkiye, Ürdün, Lübnan, Mısır ve Kuveyt'i kapsayan gezisi hakkında gazetecilere bilgi veren yetkili, her durakta zorlu görüşmeler olacağını belirtti.

Tillerson operasyonun durdurulmasını isteyecek

"TÜRKİYE ÖFKELİ"

Tillerson'un Ankara ziyareti hakkında konuşan yetkili, "Afrin'deki operasyonları konusunda ve Suriye'nin kuzeyindeki sınır hattı boyunca itidalli olmalarını isteyeceğiz. Zorlu bir görüşme olacak" dedi.

Türkiye-ABD ilişkilerine değinen dışişleri yetkilisi, "Zor bir dönem. Söylemler sert. Türkler öfkeli ve bu onlarla iş yapmanın zor olduğu bir dönem. Ancak inanıyoruz ki temelde hâlen ortak çıkarlarımız var" diye konuştu.

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