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Tillerson: Suriye'nin geleceğinde Esad'ın yeri yok

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'de Rusya ile ittifak ve Beşar Esad geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

01.08.2017 - 22:14
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Tillerson: Suriye'nin geleceğinde Esad'ın yeri yok

Tillerson: Suriye'nin geleceğinde Esad'ın yeri yok

ABD - Rusya ilişkilerinde "ciddi bir gerginlik" olduğunu belirten Tillerson, Washington ve Moskova'nın IŞİD'le mücadelede ve Suriye'de barışı sağlamada birlikte çalışmaya çalıştıklarını ifade etti.

Tillerson, Aralık 2016'da ABD'deki Rus diplomatların sayısının sınırlanmasıyla ilgili karara karşılık, Rusya'nın 755 ABD'li diplomatı ülkesinden gönderme kararı almasına da değindi.

"SURİYE, RUSYA-ABD İLİŞKİLERİ İÇİN SINAV"

"Sanıyorum ki Amerikan halkı, dünyanın en güçlü iki nükleer gücünün arasındaki ilişkinin daha iyi olmasını istiyor" diyen Tillerson, Suriye'nin ABD-Rusya ilişkileri için bir sınav olduğunu söyledi.

İRAN VE SURİYE'YE TEPKİ

IŞİD ve El Kaide gibi terör örgütlerine karşı mücadele etme ve ortak çıkarlar için beraber çalışıp çalışamayacaklarını görmek için Suriye'nin bir sınav olduğunu ifade eden Tillerson, Esad konusunda ise sert ifadelerde bulundu. Tillerson, "Suriye yönetiminin geleceğinde Esad'ın yeri yok" dedi.

Tillerson ayrıca, İran askerlerinin ve Suriye'de Tahran hükümeti tarafından desteklenen milis güçlerin "evlerine dönmesi gerektiğini" söyledi ve "müttefiklerimizle birlikte İran'ın bölgedeki yayılmacı hamlelerine engel olmak istiyoruz" diye konuştu.

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