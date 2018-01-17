Tillerson: Türkiye'nin PKK kaygılarını anlıyoruz

"TÜRKİYE BÜYÜK FEDAKARLIKLAR GÖSTERDİ"

Diplomatik ve askeri açıdan varlıklarını Suriye'de sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Tillerson, "Suriye ve komşularının geleceği ve istikrarı için Türkiye'nin yakın işbirliğine ihtiyaç var, Türkiye gerek insani gerekse askeri açıdan büyük fedakarlıklar gösterdi." şeklinde konuştu.

"ÇEKİLMEMİZ ESED'İN İŞİNE YARAR"

DEAŞ'ın Suriye'de bir kez daha failiyet gösterecek duruma gelmemesi için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Rex Tillerson, "ABD'nin çekilmesi Esed'in işine yarar." ifadelerini kullandı.