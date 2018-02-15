Tillerson: YPG'ye ağır silah vermedik

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

ABD YALANLARINA DEVAM EDİYOR

ABD'nin YPG'ye asla ağır silah vermediğini belirten Tillerson, "Dolayısıyla geri alınacak bir şey yok" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak" ifadelerini kullandı.

AMERİKA TERÖRİSTLERİN YANINDA

Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'ye binlerce tırlık yardım edip, teröristlere her türlü destekte bulunan Amerika'dan her gün farklı bir ses çıkıyor. Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan da rahatsız olan ABD, teröristleri kollamak için elinden geleni yapıyor.

YPG'YE 550 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Ayrıca Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan YPG/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırmıştı.