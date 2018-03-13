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Tillerson'dan giderayak Irak ve Suriye itirafı

Trump'ın görevine son verdiği Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye ve Irak'ta müttefiklerimiz olmadan planlarını hayata geçiremeyeceklerini itiraf etti.

İHA | 13.03.2018 - 23:23..
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Tillerson'dan giderayak Irak ve Suriye itirafı

Dışişleri Bakanlığı görevinden alınan Tillerson, Irak ve Suriye'de yapmak istediklerini, müttefikleri olmadan başaramayacaklarını itiraf etti. Dışişleri Bakanı olarak görevinin 31 Mart'ta biteceğini söyleyen Tillerson, "Görevimin bitmesiyle sivil hayatıma devam edeceğim" dedi.

Tillerson'dan giderayak Irak ve Suriye itirafı

"IRAK VE SURİYE'DE YAPILMASI GEREKENLER VAR"

Kendisini görevden alan ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü söyleyen Tillerson, "Suriye’de ve Irak’ta yapılması gereken daha çok şey var. Müttefiklerimiz olmadan bunları başaramayız" diye konuştu.

Suriye, Afganistan ve diğer ülkelerdeki başarıları ve çalışmalarını anlatan Tillerson, mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Tillerson, "Bakanlıkta çalışan mesai arkadaşlarıma veda edeceğim, hepimiz işimizi doğru yapmak için yemin ettik. Ben yeminimin dışına çıkmadım. ABD ordusu bizi koruyor. Amerikalılar olarak onlara minnettarız. Suriye’deki ateşkesi gerçekleştirdik binlerce insanın hayatını kurtardık” dedi.

Tillerson'dan giderayak Irak ve Suriye itirafı

"SİVİL HAYATIMA DEVAM EDECEĞİM"

Trump’ın Kuzey Kore, Rusya ve İran’a yönelik bir dizi açıklamalarının kamuoyunda anlaşmazlığa düştüğü gerekçesiyle görevden alınan Tillerson, "31 Mart, görevimdeki son günüm olacak. O güne kadar görevimden ayrılışıma ilişkin birkaç idari konuyla ilgileneceğim. Bu görevimin ardından sivil hayatıma döneceğim" dedi.

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