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Tillerson'dan Irak açıklaması

Irak'ta 1 milyon kişinin ölümüne neden olan ABD'nin Dışişleri Bakanı, "Irak halkının tekrar ayağa kalkmasına fırsat verilmeli" dedi.

22.10.2017 - 23:03
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Tillerson'dan Irak açıklaması

Suudi Arabisan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson, başkent Riyad'ta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Tillerson ile Cubeyr, Kral Selman Askeri Hava Üssü'nde basın toplantısı düzenledi.

Tillerson'dan Irak açıklaması

"IRAK HALKININ TEKRAR AYAĞA KALKMASINA FIRSAT VERİLMELİ"

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede sona doğru gelindiği için başta İranlı savaşçılar olmak üzere tüm yabancı savaşçıların ülkelerine dönmesi gerektiğini belirten Tillerson, DEAŞ'tan alınarak özgürleştirilen bölgelerin kontrol altına alınması, komşularının yardımı ile Irak halkının tekrar ayağa kalkmasına fırsat verilmesi gerektiğini söyledi.

Tillerson'dan Irak açıklaması

Rex Tillerson, Riyad'a 3'üncü kez geldiğine dikkati çekerek, bu sıklıktaki ziyaretlerinin, bölge güvenliği ve istikrarına verdikleri önemin bir kanıtı olduğunu kaydetti.

İRAN GİBİ DIŞARIDAN KONTROL ETMEYE ÇALIŞAN ÜLKELERDEN KURTULMAKTAN SÖZ ETTİ

Tillerson, ülkesinin, ekonomik açıdan kendine yeterli hale gelmesi için Irak'a yardım ettiğini ifade ederek, "Irak kendi ayakları üzerine durmaya başladığı zaman İran gibi dışarıdan ülkeyi kontrol etmeye çalışan ülkelerden kurtulmuş olacaktır." diye konuştu.

Tillerson'dan Irak açıklaması

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