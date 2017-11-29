Tillerson'dan Türkiye'ye Rusya ve İran uyarısı

Başkent Washington'da Wilson Merkezi adlı düşünce kuruluşunda düzenlenen panele katılan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD'nin uluslararası politikalarından, Türk-Amerikan ilişkilerine kadar bir dizi konuda görüşlerini açıkladı.
TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA
Türkiye'nin önemli bir NATO müttefik olduğuna değinen Tillerson, "Bir NATO müttefikimiz olarak Türkiye'den, ittifakın ortak savunmasına öncellik vermesini istiyoruz. İran ve Rusya, Batı toplumlarının sağlayabileceği ekonomik ve siyasi faydaları Türk toplumuna sunamaz." dedi.