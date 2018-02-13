Tillerson'dan Zeytin Dalı için küstah ifade

ABD, YPG'nin Zeytin Dalı Harekatı karşısındaki durumundan dolayı endişeli tavrını sürdürüyor. Her fırsatta Türkiye'yi telkin eden ABD yönetimi her kademesinde Türkiye'ye yönelik mesajlar gönderiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Kuveyt'te yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DEAŞ MÜCADELESİNE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

Tillerson, bir terör örgütü olan DEAŞ'ı bir başka terör örgütü olan PYD/YPG/PKK unsurları ile bitirilmesi konusunda en ufak bir değerlendirme dahi yapmazken, Türkiye'nin; hain terör örgütleri olarak gördüğü PYD/PKK'yı bitirmeye yönelik hamlesi'nin DEAŞ mücadelesine gölge düşürdüğünü belirtti.

Tillerson, harekatın ABD'nin öncülüğündeki koalisyonun DEAŞ savaşından dikkatlerin dağılmasına ve uzaklaşmaya yol açtığını savundu.

DSG'YE DARBE KORKUSU

YPG/PYD unsurlarının oluşturduğu koalisyonun omurgası olan DSG birliklerine karşı etkin bir mücadele veren ve bölgedeyi temizleme yolunda önemli adımlar atan Türkiye'ye Tillerson, DEAŞ'ın yeniden canlanabileceği vurgusunda bulundu.