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Tillerson'un Türkiye'yi ziyaret tarihi belli oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Rex Tillerson'ın 30 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

25.03.2017 - 06:44
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Tillerson'un Türkiye'yi ziyaret tarihi belli oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner adına yapılan yazılı açıklamada, Tillerson'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil Ankara'da üst düzey temaslarda bulunacağı kaydedildi.

DEAŞ TARTIŞILACAK

Ziyaretin iki NATO müttefiki arasındaki bağların daha da güçlendirilmesine zemin olacağı vurgulanan açıklamada, "Bakan Tillerson, bölgesel istikrarın sağlanmasında Türkiye'nin önemli rolüne bir kez daha vurgu yapacak ve Suriye ile Irak'ta DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması mücadelesinde önümüzdeki seçenekleri tartışacak." ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE'DEN SONRAKİ DURAK NATO GENEL MERKEZİ

Açıklamada, Tillerson'ın 31 Mart'ta ise Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Merkezini ziyaret edeceği duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın 30 Mart'ta Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

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