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Time dergisine kapak olan Boşnak mağdurdan Mladic yorumu

Bosna'da toplama kampının tel örgüleri önünde çekilen fotoğrafı ile Time'a kapak olan Fikret Alic, Mladic'in yargılanmasını değerlendirdi.

23.11.2017 - 10:27
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  2. Dünya

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) eski Sırp komutan Ratko Mladic hakkında verdiği müebbet hapis cezasını yerinde izleyen Boşnak savaş mağduru Fikret Alic, ülkesinde yaşanan acıların bir daha hiçbir yerde yaşanmaması dileğinde bulundu.

Bosna'daki savaş döneminde, Trnopolje Toplama Kampı'nın tel örgüleri önünde çekilen fotoğrafı ile "Time" dergisine kapak olan ve savaşın sembol isimlerinden biri haline gelen Alic de onlarca savaş mağduru ve kurban yakını ile birlikte Mladic'in karar duruşmasını Lahey'de izledi.

Time dergisine kapak olan Boşnak mağdurdan Mladic yorumu

Mladic'in "soykırım", "insanlığa karşı işlenen suçlar" ve "savaş kanunlarını ihlal etmek" suçlarından müebbet hapse çarptırılmasının ardından değerlendirmede buluna Alic, müebbet kararından kısmen memnun olduğunu söyledi.

Alic, "Savaş suçlusu Mladic nihayet müebbetle cezalandırıldı. Yaşadığımız acıların bir daha hiçbir yerde yaşanmamasını diliyorum." dedi.

Karardan kısmen memnun olduğunu zira Prijedor'da yaşananların "soykırım" olarak değerlendirilmediğini söyleyen Alic, ICTY'nin yıl sonunda kapanmasının ardından ülke mahkemelerinde sürecek savaş suçu davalarında tanık olarak bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

Time dergisine kapak olan Boşnak mağdurdan Mladic yorumu

"SAVAŞIN SORUMLULARI KANITLANDI"

Kararın Mladic hayattayken verilmesinin ve Mladic'in bizzat yaptıklarıyla yüzleşmesinin önemine işaret eden Spiodic, "Mladic'in yaşattığı acı ve kaybın yerini hiçbir ceza tutamaz. Karar sadece Srebrenitsa'da soykırım yapıldığının yeni bir kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Srebrenitsa'daki soykırımda eşi ve üç oğlunu kaybeden Nura Mustafic ise "Karardan memnunum. Savaşın kimin sorumluluğunda olduğu kanıtlandı. Bazılarının dedikleri gibi biz birbirimizi öldürmedik." ifadelerini kullandı.

Time dergisine kapak olan Boşnak mağdurdan Mladic yorumu

Time dergisine kapak olan Boşnak mağdurdan Mladic yorumu

Time dergisine kapak olan Boşnak mağdurdan Mladic yorumu

Time dergisine kapak olan Boşnak mağdurdan Mladic yorumu

Time dergisine kapak olan Boşnak mağdurdan Mladic yorumu

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